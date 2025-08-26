HLV Kim Sang-sik: 'Chúng tôi cần kiểm tra Thành Trung kỹ hơn'

HLV Kim Sang-sik cho biết đợt hội quân này của U23 Việt Nam sẽ là cơ hội để ông và đội ngũ ban huấn luyện kiểm tra kỹ hơn về khả năng của Việt kiều Trần Thành Trung.

Trần Thành Trung sẽ được kiểm tra trình độ kỹ hơn khi lên tập trung cùng U23 Việt Nam. Ảnh: Ninh Bình FC.

“Trước kia tôi và đội ngũ phân tích đã tìm hiểu nhiều cầu thủ đang thi đấu nước ngoài, trong đó có Trần Thành Trung. Đợt tập trung tới chúng tôi sẽ kiểm tra kỹ hơn về Thành Trung”, HLV Kim Sang-sik nói về Việt kiều mới của U23 Việt Nam tại Lễ ký kết và công bố đơn vị đồng hành chính LPBank của vòng loại U23 châu Á 2026, bảng C chiều 26/8 tại Hà Nội.

Trần Thành Trung là cầu thủ Việt kiều gốc Bulgaria. Cầu thủ sinh năm 2005 từng khoác áo CLB Slavia Sofia trước khi trở về Việt Nam và gia nhập Ninh Bình ở đầu mùa giải 2025/26. Anh được đánh giá là một trong những Việt kiều tài năng nhất hiện tại.

Nói tiếp về sự chuẩn bị của U23 Việt Nam, chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết: “Trong quá trình vừa qua, tôi và BHL kiểm tra tình trạng sức khỏe cầu thủ và đã công bố danh sách cầu thủ hôm qua. Trước đó, chúng tôi tham dự U23 Đông Nam Á, trong giải đấu đó các đối thủ đều mạnh nhưng chúng tôi vượt qua và thành công”.

Ông cho rằng thành công ở U23 Đông Nam Á là động lực để các cầu thủ có thêm niềm tin, khát khao. Đồng thời, việc có thêm đơn vị đồng không chỉ là nguồn hỗ trợ thiết thực đối với công tác tổ chức, mà còn tiếp thêm sức mạnh tinh thần cũng như giúp U23 Việt Nam có thêm những điều kiện thuận lợi trên hành trình chinh phục mục tiêu ở đầu trường châu lục.

HLV Kim Sang-sik (ngoài cùng bên phải) chụp ảnh cùng các đại biểu tại Lễ ký kết và công bố đơn vị đồng hành chính Vòng loại U23 châu Á 2026, bảng C.

Vòng loại giải U23 châu Á 2026 quy tụ 44 đội tuyển, được chia thành 11 bảng và thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm. 11 đội nhất bảng cùng 4 đội nhì có thành tích tốt nhất giành quyền vào Vòng chung kết diễn ra tại Saudi Arabia vào đầu năm 2026.

Theo kết quả bốc thăm, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng Yemen, Singapore và Bangladesh. Các trận đấu của bảng C sẽ diễn ra trên SVĐ Việt Trì (Phú Thọ) từ ngày 3/9 đến ngày 9/9/2025. Để chuẩn bị cho cuộc đua ở bảng đấu này, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ hội quân trở lại vào ngày 29/8/2025.