Vé trong tầm tay U23 Việt Nam

Bằng vị trí nhất bảng hay nhì tốt nhất, U23 Việt Nam đã 5 lần liên tiếp góp mặt ở VCK U23 châu Á.

U23 Việt Nam sẽ mở đầu chiến dịch vòng loại U23 châu Á 2026 vào ngày 3/9 tới bằng trận đấu với U23 Bangladesh.

Và tất nhiên, thầy trò ông Kim Sang-sik được đặt niềm tin rất lớn là viết tiếp câu chuyện truyền thống để lần thứ sáu đến với sân chơi tranh cúp của giải trẻ châu lục.

Vị thế của U23 Việt Nam

Ngược dòng quá khứ, U23 Việt Nam đã 5 lần có mặt trong 6 kỳ sân chơi này được tổ chức, đặc biệt 5 lần này liên tiếp diễn ra trong giải gần nhất. Ở các vòng loại cho vòng chung kết 2016 và 2018, U23 Việt Nam giành vé với tư cách là đội đứng nhì có thành tích tốt nhất. Trong lúc đó, đội bóng trẻ của chúng ta liên tiếp dự 3 vòng chung kết gần nhất (2020, 2022 và 2024) với vị trí nhất bảng của vòng loại.

Sơ khởi về thành tích quá khứ để thấy rằng, vị thế của U23 Việt Nam ở sân chơi trẻ này của châu lục là khá cao. Khi LĐBĐ Việt Nam chạy đua để nhận đăng cai một vòng bảng của vòng loại U23 châu Á 2026 càng cho thấy, mục tiêu rất rõ ràng đối với thầy trò ông Kim. Đó là viết tiếp câu chuyện truyền thống của quá khứ để lần thứ sáu góp mặt ở VCK U23 châu Á 2026 được tổ chức vào tháng Một tới tại Saudi Arabia.

U23 Việt Nam được đánh giá dễ dàng đi tiếp ở vòng loại.

Thực ra, niềm tin giành vé của U23 Việt Nam không hẳn dựa vào thành tích hào hùng đã qua. Bóng đá không phải là phép cộng, được xây đắp bằng tiếng vọng của quá khứ. Cái chính là U23 Việt Nam được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, có bài bản dựa trên một kế hoạch chiến lược hẳn hoi.

U23 Việt Nam có sự chuẩn bị kỹ lưỡng

Nếu chỉ tính đầu năm 2025, U23 Việt Nam có 2 đợt chuẩn bị rất chất lượng. Đầu tiên là đội quân do HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh dẫn dắt có 3 trận giao hữu ở Trung Quốc vào tháng 3 và sau đó, là chiến dịch U23 Đông Nam Á 2025 trong hơn 1 tháng vào hồi tháng 7 do đích thân HLV Kim cầm quân.

Còn tính đến cả năm trước, đội ngũ cầu thủ hiện tại cũng có đợt sát hạch rất lý tưởng khác ở Trung Quốc vào tháng 9 năm ngoái.

Hàng loạt trận đấu giao hữu quốc tế hay thi đấu chính thức với các đối thủ mạnh như U23 Hàn Quốc, U23 Trung Quốc, U23 Malaysia, U23 Uzbekistan, U23 Indonesia giúp nâng tầm U23 Việt Nam lên một vị thế mới. Những Văn Khang, Thái Sơn, Trung Kiên, Đình Bắc, Lý Đức… cũng được “ăn cơm tuyển” khi được triệu tập vào ĐTQG càng giúp cho họ không chỉ trưởng thành về chuyên môn mà cả bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu trận mạc.

Chiến công vô địch U23 Đông Nam Á 2025 khi vượt qua chủ nhà U23 Indonesia ngay tại “chảo lửa” Gelora Bung Karno là bằng chứng mạnh mẽ nhất để khẳng định những giá trị vững vàng về chuyên môn lẫn tinh thần đi đấu của các học trò ông Kim.

U23 Việt Nam đang trưởng thành.

U23 Việt Nam đang trưởng thành, các đối thủ của Đình Bắc và đồng đội ở vòng loại U23 châu Á 2026 cũng không phải nổi trội. Tất nhiên, lấy vị trí của ĐTQG trên bảng xếp hạng để so sánh thực lực là không chuẩn xác nhưng ở một chừng mực nào đó, cũng có thể cho người xem mường tượng được sự tương quan lực lượng của các đội U23 quốc gia.

Trên phương diện này, tuyển Việt Nam đứng thứ 113, Yemen đứng thứ 156, Singapore đứng thứ 159, còn Bangladesh đứng thứ 184 ít nhiều cho thấy vị thế của U23 Việt Nam trước 3 đối thủ cùng độ tuổi ở vòng loại U23 châu Á 2026. Trong số 3 đối trọng này, U23 Yemen đáng gờm nhất.

Ở vòng loại U23 châu Á 2024, U23 Việt Nam cũng từng đối đầu với đối thủ này và giành phần thắng với tỷ số 1-0. Đó là cú hích tâm lý lớn cho đoàn quân ông Kim ở thời điểm hiện tại.

Với vị thế đang có cùng lợi thế sân nhà và đặc biệt, sự chuẩn bị chuyên môn trong hành trình dài hơn 1 năm vừa qua thì chỉ cần thi đấu đúng sức, không chủ quan, U23 Việt Nam sẽ viếp tiếp được câu chuyện truyền thống quá khứ của các “đàn anh” để lần thứ sáu góp mặt ở VCK U23 châu Á 2026.