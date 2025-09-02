Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Grimsby Town bị phạt sau trận thắng MU

  • Thứ ba, 2/9/2025 19:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Grimsby Town nhận án phạt vì để cầu thủ không đủ điều kiện ra sân trong chiến thắng trước MU ở vòng 2 Carabao Cup hôm 28/8.

Grimsby Town bị phạt tiền vì sử dụng Clarke Oduor (trái) không đúng quy định ở trận thắng MU.

Theo thông báo từ English Football League (EFL) - cơ quan quản lý các giải Championship, League One, League Two, Carabao Cup, đội bóng miền Đông Bắc nước Anh bị phạt 20.000 bảng, trong đó 10.000 bảng được hoãn thi hành đến cuối mùa nếu tái phạm vi phạm quy định về cầu thủ không đủ điều kiện.

Nguyên nhân bắt nguồn từ việc Grimsby gửi đăng ký cho tân binh Clarke Oduor trễ một phút so với thời hạn 12 giờ trưa của ngày trước trận đấu. EFL phê duyệt đăng ký của Oduor, nhưng theo quy định, thời điểm nộp hồ sơ khiến anh không được phép thi đấu.

Oduor được tung vào sân ở phút 73 tại Blundell Park và là cầu thủ duy nhất của Grimsby sút hỏng trong loạt luân lưu thắng 12-11 trước MU, sau khi hai đội hòa 2-2. Tiền vệ này gia nhập Grimsby theo hợp đồng cho mượn dài hạn từ Bradford City.

EFL cho biết Grimsby tự báo cáo vi phạm ngay sau khi phát hiện sự việc một ngày sau trận đấu. "Sau khi xem xét toàn diện các bằng chứng và căn cứ vào những án phạt trước đây đối với các vi phạm tại League Cup, hội đồng quyết định phạt tiền. Đồng thời, hội đồng cũng ghi nhận vi phạm của CLB không mang tính cố ý và không nhằm đánh lừa hay gây hiểu nhầm", thông báo nêu rõ.

Liverpool từng bị phạt 200.000 bảng (100.000 bảng được hoãn) vào năm 2019 sau khi Pedro Chirivella, chưa có giấy phép thi đấu, vào sân ở vòng 3 Carabao Cup. Accrington Stanley và Sunderland cũng từng nhận án phạt tương tự vào các năm 2016 và 2013.

Gần nhất, CLB nghiệp dư Guernsey FC bị loại khỏi FA Cup vì sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện trong trận hòa 1-1 với Bedfont Sports. Khác với EFL, FA Cup do Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) quản lý và luôn có chính sách nghiêm ngặt với việc sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện, qua đó từng khiến Barnsley bị loại khỏi giải đấu năm 2023.

2 thương vụ khiến MU lỗ 92 triệu bảng vào ngày cuối

MU chịu khoản lỗ khổng lồ sau khi đẩy đi Rasmus Hojlund và Antony trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025.

3 giờ trước

MU đã đúng với Martinez

Manchester United ký hợp đồng với Senne Lammens trị giá 18,1 triệu bảng, một quyết định khiến nhiều người bất ngờ bởi CLB từ chối cơ hội chiêu mộ Emiliano Martinez.

5 giờ trước

Garnacho biết ơn MU

Alejandro Garnacho lần đầu lên tiếng về việc chia tay Manchester United để gia nhập Chelsea trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

10 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Grimsby Town bị phạt Grimsby Town MU bị phạt

    Đọc tiếp

    Antony bat khoc hinh anh

    Antony bật khóc

    14 phút trước 20:06 2/9/2025 Thể thao Thể thao

    0

    Tiền đạo người Brazil không kìm được nước mắt trong lễ ra mắt với tư cách tân binh Real Betis, đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp sau quãng thời gian khó khăn tại Manchester United.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý