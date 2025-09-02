Grimsby Town bị phạt sau trận thắng MU

Grimsby Town nhận án phạt vì để cầu thủ không đủ điều kiện ra sân trong chiến thắng trước MU ở vòng 2 Carabao Cup hôm 28/8.

Grimsby Town bị phạt tiền vì sử dụng Clarke Oduor (trái) không đúng quy định ở trận thắng MU.

Theo thông báo từ English Football League (EFL) - cơ quan quản lý các giải Championship, League One, League Two, Carabao Cup, đội bóng miền Đông Bắc nước Anh bị phạt 20.000 bảng, trong đó 10.000 bảng được hoãn thi hành đến cuối mùa nếu tái phạm vi phạm quy định về cầu thủ không đủ điều kiện.

Nguyên nhân bắt nguồn từ việc Grimsby gửi đăng ký cho tân binh Clarke Oduor trễ một phút so với thời hạn 12 giờ trưa của ngày trước trận đấu. EFL phê duyệt đăng ký của Oduor, nhưng theo quy định, thời điểm nộp hồ sơ khiến anh không được phép thi đấu.

Oduor được tung vào sân ở phút 73 tại Blundell Park và là cầu thủ duy nhất của Grimsby sút hỏng trong loạt luân lưu thắng 12-11 trước MU, sau khi hai đội hòa 2-2. Tiền vệ này gia nhập Grimsby theo hợp đồng cho mượn dài hạn từ Bradford City.

EFL cho biết Grimsby tự báo cáo vi phạm ngay sau khi phát hiện sự việc một ngày sau trận đấu. "Sau khi xem xét toàn diện các bằng chứng và căn cứ vào những án phạt trước đây đối với các vi phạm tại League Cup, hội đồng quyết định phạt tiền. Đồng thời, hội đồng cũng ghi nhận vi phạm của CLB không mang tính cố ý và không nhằm đánh lừa hay gây hiểu nhầm", thông báo nêu rõ.

Liverpool từng bị phạt 200.000 bảng (100.000 bảng được hoãn) vào năm 2019 sau khi Pedro Chirivella, chưa có giấy phép thi đấu, vào sân ở vòng 3 Carabao Cup. Accrington Stanley và Sunderland cũng từng nhận án phạt tương tự vào các năm 2016 và 2013.

Gần nhất, CLB nghiệp dư Guernsey FC bị loại khỏi FA Cup vì sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện trong trận hòa 1-1 với Bedfont Sports. Khác với EFL, FA Cup do Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) quản lý và luôn có chính sách nghiêm ngặt với việc sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện, qua đó từng khiến Barnsley bị loại khỏi giải đấu năm 2023.