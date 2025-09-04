Eriksen chật vật sau khi rời MU

Tiền vệ Christian Eriksen không tìm được bến đỗ mới sau khi chia tay Manchester United vào cuối mùa 2024/25.

Eriksen lâm cảnh thất nghiệp. Ảnh: Reuters.

Hồi tháng 7, Eriksen nhận được sự quan tâm của Wrexham, tân binh giải Championship. Tuy nhiên, cuộc thương thảo giữa đôi bên không diễn ra.

Trước đó, nhiều đội bóng quan tâm đến tiền vệ người Đan Mạch sau khi anh hết hợp đồng với MU và rời đi vào tháng 6. Mallorca ở giải La Liga cũng tiếp cận và muốn đón Eriksen về thi đấu, nhưng thương vụ này cũng không có tiến triển.

Eriksen từng được cho là trở lại Ajax thi đấu sau khi rời MU. Dù có nhiều lựa chọn, cầu thủ này khẳng định rằng không có ý định trở lại Đan Mạch hay chuyển tới giải MLS ở Mỹ trong thời gian tới.

"Mục tiêu hiện tại không phải là ở lại Anh. Tôi không có ý định sang Mỹ, không đi xa đến vậy. Tôi muốn ở lại châu Âu, nhưng vẫn còn quá sớm để trở về Đan Mạch", Eriksen nói.

Kể từ khi gia nhập MU vào tháng 7/2022, Eriksen có 107 lần ra sân, ghi được 8 bàn thắng và góp 18 pha kiến tạo. Anh góp mặt trong thành phần "Quỷ đỏ" lên ngôi tại FA Cup và League Cup.

Ở tuổi 33, Eriksen không còn ở đỉnh cao sự nghiệp. Anh có thể phải chấp nhận cảnh dự bị nếu muốn trụ lại châu Âu chơi bóng.

MU thắng vất vả trên sân nhà Khuya 30/8, Manchester United có chiến thắng đầu tiên tại Premier League khi hạ Burnley 3-2 trên sân Old Trafford.