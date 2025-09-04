Quyết định khó hiểu của Tottenham

Tottenham bất ngờ loại Mathys Tel khỏi danh sách Champions League, dù vừa chi 35 triệu bảng mua tiền đạo trẻ người Pháp từ Bayern Munich hồi hè.

Tel, 20 tuổi, từng đến Spurs hồi tháng 1 dưới dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt bắt buộc trong bối cảnh HLV Ange Postecoglou khủng hoảng lực lượng. Anh ghi ba bàn thắng ở nửa sau mùa giải trước, đủ để thuyết phục ban lãnh đạo ký hợp đồng dài hạn.

Thế nhưng, dưới thời tân HLV Thomas Frank, cầu thủ chạy cánh này chỉ đóng vai trò dự bị và nay tiếp tục bị loại khỏi đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Theo quy định UEFA, mỗi CLB được đăng ký tối đa 25 cầu thủ trong danh sách A, với ít nhất 8 người thuộc diện “cây nhà lá vườn”. Tottenham không đáp ứng đủ nên chỉ nộp danh sách gồm 22 người, trong đó duy nhất Brandon Austin - thủ môn dự bị - trưởng thành từ học viện CLB.

Ngoài Tel, danh sách còn vắng những cái tên đáng chú ý khác như James Maddison, Dejan Kulusevski (chấn thương dài hạn), Yves Bissouma (bị kỷ luật), trung vệ Radu Dragusin và hậu vệ Nhật Bản Kota Takai. Đây rõ ràng là một bước lùi cho Tel, đồng thời phơi bày bài toán nhân sự nan giải của Spurs khi đầu tư mạnh nhưng chưa tận dụng hiệu quả.

Không chỉ Tottenham, Chelsea cũng phải loại tân binh Facundo Buonanotte vì lý do tương tự. Trái lại, Arsenal gây tiếng vang khi điền tên thần đồng 15 tuổi Max Dowman - cầu thủ vừa ra mắt Premier League - vào danh sách Champions League.

Các đội bóng sẽ có cơ hội bổ sung và điều chỉnh lực lượng sau vòng bảng nếu giành quyền đi tiếp. Với Spurs, quyết định gạt bỏ Tel chắc chắn sẽ còn để lại nhiều dấu hỏi trong hành trình châu Âu sắp tới.