Tottenham mượn được tiền đạo từ PSG

Tottenham Hotspur đạt thỏa thuận với Paris Saint-Germain về việc mượn tiền đạo Randal Kolo Muani theo hợp đồng kéo dài một mùa giải.

Đôi bên thống nhất các điều khoản cá nhân, và cầu thủ người Pháp đang trên đường tới London để tiến hành kiểm tra y tế. Thỏa thuận này không kèm bất kỳ điều khoản mua đứt hay nghĩa vụ mua đứt nào vào cuối mùa.

Kolo Muani gia nhập PSG năm 2023 với giá 90 triệu euro từ Eintracht Frankfurt, ký hợp đồng 5 năm. Thế nhưng sau đó, anh không còn được trọng dụng. Trong nửa đầu mùa 2024/25, Kolo Muani chỉ ghi 2 bàn sau 10 trận cho PSG, chủ yếu vào sân từ ghế dự bị. Anh thậm chí bị HLV Luis Enrique gạch tên khỏi danh sách thi đấu ở 4 trận Ligue 1 trong tháng 12 và tháng 1. Nửa sau mùa giải trước, Kolo Muani thi đấu cho Juventus theo dạng cho mượn.

Trong màu áo Juventus, Kolo Muani ghi 10 bàn và có 3 kiến tạo sau 22 lần ra sân, góp mặt trong hầu hết các trận Serie A kể từ khi cập bến. Ban đầu, anh đàm phán trở lại Juventus nhưng thương vụ đổ vỡ cuối tuần qua, mở cơ hội cho Tottenham. Trước đó, cả Spurs và Manchester United từng tính chuyện mượn Kolo Muani vào tháng 1, trước khi anh chuyển sang Turin.

Spurs khởi đầu mùa giải tích cực dưới thời HLV Thomas Frank, nhưng tân binh kỷ lục Dominic Solanke đang gặp chấn thương mắt cá, bỏ lỡ trận thua 0-1 trước Bournemouth cuối tuần qua. Richarlison hiện là trung phong thực thụ duy nhất còn lại trong tay Frank.

Sau trận thua Bournemouth, HLV Frank trấn an rằng chấn thương của Solanke không nghiêm trọng, dù tiến trình hồi phục chậm hơn mong đợi, nhưng đội ngũ y tế hy vọng anh có thể tái xuất sau đợt tập trung ĐTQG, khi Spurs gặp West Ham ngày 13/9.