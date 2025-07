Ngôi sao 90 triệu euro bị PSG cho ra rìa

Nhưng chỉ sau hai năm, tương lai của tiền đạo người Pháp tại Parc des Princes gần như khép lại. HLV Luis Enrique và Giám đốc thể thao Luis Campos không còn đặt niềm tin vào anh, và một cuộc chia tay được xem là điều tất yếu trong những tuần tới.

Dù từng có quãng thời gian thi đấu nổi bật ở Juventus theo dạng cho mượn - ghi 8 bàn, 1 kiến tạo sau 12 trận Serie A - Kolo Muani vẫn không thể tìm được chỗ đứng khi trở lại Paris. Tuần trước, anh bị đẩy xuống tập luyện cùng nhóm “Espoirs” (đội dự bị), giống như trường hợp của Marco Asensio hay Carlos Soler, trong lúc PSG gấp rút tìm đối tác chuyển nhượng.

Đội bóng thủ đô nước Pháp đang định giá Kolo Muani ở mức khoảng 40 triệu euro, quyết không chịu bán lỗ so với số tiền khổng lồ từng bỏ ra.

Bản hợp đồng của Kolo Muani là nước cờ cá nhân của Chủ tịch Al-Khelaïfi, tận dụng mối quan hệ với người đại diện Moussa Sissoko - người từng giúp PSG chiêu mộ Ousmane Dembele. Nhưng bất chấp những nỗ lực xoay xở, Luis Enrique chưa bao giờ thật sự hài lòng với cầu thủ này. Sự cạnh tranh khốc liệt với những ngôi sao như Gonçalo Ramos hay Dembele khiến Kolo Muani ngày càng mờ nhạt.

Juventus, đội bóng từng mượn Kolo Muani hồi tháng 1, vẫn muốn tái hợp nhưng chỉ chấp nhận thêm một hợp đồng cho mượn kèm tùy chọn mua. Điều này không khiến PSG hài lòng, bởi Campos muốn bán đứt ngay. Ngoài Juve, Manchester United cũng đã liên hệ, coi đây là một phương án bổ sung hàng công đầy tiềm năng.

Nếu không sớm tìm được bến đỗ, Kolo Muani sẽ tiếp tục tập cùng đội dự bị và chắc chắn vắng mặt ở Siêu cúp châu Âu gặp Tottenham ngày 13/8. Từ vị thế “bom tấn” đến cảnh bị gạt ra rìa, Kolo Muani trở thành minh chứng rõ ràng cho những thương vụ chi tiêu thiếu tính toán của PSG. Với phong độ và danh tiếng vẫn còn, chân sút 26 tuổi nhiều khả năng sẽ rời Paris để tìm lại ánh hào quang, thay vì tiếp tục “chết chìm” dưới triều đại của Luis Enrique.

