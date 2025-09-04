Ange Postecoglou đang được chuẩn bị cho màn tái xuất bóng đá chỉ hai tháng sau khi bị Tottenham sa thải và đích đến là nơi mà một cựu HLV của MU vừa phải rời đi.

Postecoglou sắp tái xuất tại châu Âu.

Chiến lược gia người Australia phải rời Spurs hồi tháng 6, dù đưa đội bóng lên ngôi vô địch Europa League trước Manchester United. Người kế nhiệm ông tại Bắc London là Thomas Frank, rời Brentford để ngồi vào ghế nóng. Tuy nhiên, "Big Ange" có thể trở lại công việc huấn luyện ngay sau loạt trận quốc tế.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Bayer Leverkusen đang muốn mời Postecoglou. Đội bóng Đức vừa sa thải Erik ten Hag chỉ sau hai trận mở màn Bundesliga. Nhà cầm quân Hà Lan để thua trận đầu trên sân nhà rồi đánh rơi lợi thế dẫn trước hai bàn để hòa ở trận kế tiếp.

Không chỉ Leverkusen, Fenerbahce cũng quan tâm tới Postecoglou sau khi Jose Mourinho rời ghế. "Người đặc biệt" - cũng từng dẫn dắt Man Utd - đã rời Istanbul sau thất bại trong việc giành vé dự Champions League.

Như vậy, trong những ngày tới, trên bàn của Postecoglou có thể xuất hiện cùng lúc hai lời đề nghị hấp dẫn từ Đức và Thổ Nhĩ Kỳ. Điều đặc biệt là cả 2 đội bóng này đều vừa chia tay các cựu HLV của Manchester United.

Trước đó, vào tháng 6, Al-Ahli của Saudi Arabia nhắm đến ông như một sự thay thế cho Matthias Jaissle. Nhưng cuối cùng CLB vẫn đặt niềm tin vào HLV người Đức sau khi giúp CLB đăng quang AFC Champions League.

Ngoài ra, Nottingham Forest từng cân nhắc Postecoglou trong bối cảnh tương lai của Nuno Espirito Santo bị đặt dấu hỏi. Nhà cầm quân tại City Ground đã có mâu thuẫn lớn với tân giám đốc toàn cầu Edu Gaspar. Tuy vậy, ông vẫn giữ ghế sau cuộc nói chuyện căng thẳng với ông chủ Evangelos Marinakis.