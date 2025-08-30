Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tottenham thua bạc nhược

  • Thứ bảy, 30/8/2025 23:29 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Đêm 30/8, Tottenham không thể kéo dài chuỗi trận toàn thắng ở Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay khi để thua 0-1 trước AFC Bournemouth ngay trên sân nhà.

Tottenham bị kéo trở lại mặt đất.

Sau chiến thắng ngoạn mục 2-0 trước Manchester City ngay tại Etihad, nhiều người kỳ vọng đoàn quân của HLV Thomas Frank sẽ tiếp tục mạch trận thăng hoa. Tuy nhiên, ngay ở phút thứ 5, hàng thủ Tottenham mắc sai lầm để Evanilson thoát xuống tung cú dứt điểm chạm chân hậu vệ đổi hướng, mang về bàn mở tỷ số cho Bournemouth.

Đội khách tiếp tục thi đấu hứng khởi và suýt nâng tỷ số lên 2-0 khi David Brooks kiến tạo cho Antoine Semenyo đánh đầu cận thành nhưng không thành công. Trong cả hiệp một, Spurs không có nổi một cú sút.

Bước sang hiệp hai, Bournemouth vẫn là đội chơi tốt hơn. Brooks có pha dứt điểm dội xà, còn Marcus Tavernier cũng khiến khung thành Spurs rung chuyển sau sai lầm của thủ môn Vicario. Trong khi đó, những nỗ lực của Tottenham chỉ dừng ở mức nguy hiểm, đáng chú ý nhất là cú sút yếu ớt của Lucas Bergvall ở phút 70.

Chung cuộc, Spurs nhận thất bại đầu tiên trong mùa, qua đó lỡ cơ hội giành 3 chiến thắng liên tiếp trong 3 vòng đầu tiên của Premier League kể từ mùa 2021/22. Ngược lại, Bournemouth có chiến thắng thứ 2 liên tiếp, cho thấy sự khởi sắc rõ rệt sau mùa hè nhiều biến động.

