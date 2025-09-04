Tương lai của Robson de Souza “Robinho” - cựu tiền đạo lừng danh một thời của Real Madrid và AC Milan - chính thức khép lại thêm một cánh cửa.

Robinho tiếp tục ngồi tù sau khi kháng cáo bị bác bỏ.

Hôm 3/9, Tòa án Tối cao Brazil (STJ) bác bỏ đơn kháng cáo mới nhất của anh, giữ nguyên mức án 9 năm tù vì tội hiếp dâm tập thể xảy ra tại một hộp đêm ở Milan năm 2013.

Hội đồng thẩm phán nhấn mạnh rằng mọi lập luận từ phía luật sư đã được xem xét và bác bỏ nhiều lần, trong đó có tới ba lần bởi Tòa án Tối cao Liên bang. Do đó, quyết định lần này được đưa ra với sự đồng thuận tuyệt đối, không để lại bất kỳ kẽ hở pháp lý nào cho cựu ngôi sao Brazil.

Đội ngũ bào chữa từng kỳ vọng xoay chuyển tình thế bằng cách viện dẫn luật nhập cư năm 2017 - quy định cho phép người Brazil thi hành bản án từ nước ngoài trong nước. Họ cho rằng luật này ra đời sau vụ việc nên không thể áp dụng với Robinho. Tuy nhiên, lập luận ấy tiếp tục bị bác thẳng thừng.

Robinho, hiện 40 tuổi, từng khoác áo những CLB danh tiếng như Real Madrid, Manchester City và AC Milan, là một trong những tài năng tấn công sáng giá nhất bóng đá Brazil giai đoạn 2005-2010. Nhưng sự nghiệp của anh đã rơi tự do sau khi bị kết án vào năm 2017 tại Italy. Khi bản án được tuyên, Robinho đã trở về Brazil - nơi Hiến pháp cấm dẫn độ công dân - để tránh bị giam giữ.

Tháng 3/2024, cảnh sát Brazil bắt giữ Robinho tại Santos sau khi tòa chính thức phê chuẩn việc thi hành bản án tại quê nhà. Ngay sau đó, anh được chuyển tới nhà tù Tremembé, bang São Paulo, nơi giam giữ nhiều phạm nhân nổi tiếng.

Từ ngôi sao sân cỏ từng khiến Bernabéu và San Siro dậy sóng, Robinho giờ phải chấp nhận một thực tế phũ phàng: những hào quang trong quá khứ đã lùi xa, chỉ còn lại chuỗi ngày dài sau song sắt.