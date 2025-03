Người liên quan đến vụ hiếp dâm của Robinho tử vong

Cảnh sát xác nhận Rudney Gomes, 46 tuổi, qua đời vào tối thứ ba tại thành phố Santos, bang Sao Paulo (giờ địa phương). Nhà chức trách đang điều tra vụ việc theo hướng tự sát. "Trước khi tử vong, Gomes sống khép kín kể từ sau vụ án của Robinho khép lại", Mirror viết.

Gomes từng là vệ sĩ của Robinho. Người đàn ông được cho là nhảy từ tầng 11 của tòa chung cư tại Santos. Khi nhận được tin báo, cảnh sát và đội cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, nhưng không thể làm gì để cứu sống nạn nhân.

Robinho hiện thụ án 9 năm tù tại Brazil sau khi bị tòa án kết án tội hiếp dâm. Cựu danh thủ người Brazil luôn khăng khăng phủ nhận tội danh và tuyên bố vụ việc xảy ra vào năm 2013 chỉ là một cuộc vui tập thể có sự đồng thuận của nạn nhân, sau khi cô gái uống rượu vodka tại một hộp đêm ở Milan.

Gomes bị Robinho điểm mặt là một trong những người có mặt ở đêm hôm đó. Tuy nhiên, giống 3 người đàn ông khác bị cáo buộc trong vụ án, Gomes chưa bao giờ bị xét xử vì rời khỏi Italy trước khi bị triệu tập ra tòa. Trong số những người liên quan, ngoài Robinho, chỉ Ricardo Falco - một người bạn khác của Robinho, bị buộc tội và cũng thụ án 9 năm tù tại Brazil.

Các đoạn ghi âm thu được trong cuộc điều tra trước đó cho thấy Robinho khoe khoang với một người bạn rằng cơ hội để nạn nhân giành chiến thắng trong vụ kiện là rất thấp, bởi cô gái không mang thai và không có camera ghi lại sự việc.

Sau nhiều năm kháng cáo bất thành, Robinho bị chuyển vào nhà tù ở Brazil vào ngày 21/3 năm ngoái sau khi Tòa án Tối cao Brazil chấp nhận yêu cầu từ phía Italy về việc cho anh thụ án tại quê nhà.

Ban đầu, cựu danh thủ phải cách ly 10 ngày trong một phòng giam riêng, trước khi được chuyển đến một buồng giam rộng 8 mét vuông cùng với một phạm nhân khác. Dù quen với cuộc sống xa hoa, Robinho phải thích nghi với "Nhà tù của những người nổi tiếng", nơi có điều kiện tốt hơn so với các trại giam khác ở bang Sao Paulo.

Trong thời gian ngồi tù, Robinho bắt đầu học khóa tin học và tham gia các nhóm đọc sách cùng những phạm nhân khác. Tuy nhiên, anh vẫn tiếp tục đấu tranh để được thả sớm, dù yêu cầu giảm án bị tòa án bác bỏ vào tháng 11 năm ngoái.

Bản án của Robinho và những diễn biến liên quan là một trong những vụ bê bối lớn nhất lịch sử làng túc cầu. Điều này làm hoen ố hình ảnh cầu thủ từng được coi là ngôi sao sáng giá của bóng đá Brazil.

