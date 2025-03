Vụ Vinicius trượt Quả bóng vàng sắp sáng tỏ

Theo El Chiringuito, France Football tìm cách tiếp cận Chủ tịch Florentino Perez nhằm tháo gỡ những hiểu lầm nảy sinh sau khi Vinicius thất bại trong cuộc đua Quả bóng vàng 2024. Kết quả này từng khiến không ít người hâm mộ đội bóng Hoàng gia bức xúc.

Nguồn tin cho biết hơn 5 tháng trôi qua kể từ khi kết quả được công bố, sự lạnh nhạt giữa hai bên chưa được hóa giải. Do đó, France Football chủ động tìm kiếm cơ hội để làm rõ quan điểm và xoa dịu tình hình, với mong muốn hàn gắn lại mối quan hệ vốn rất khăng khít với CLB chủ sân Bernabeu.

Tuy vậy, cuộc gặp chính thức giữa đại diện France Football và Chủ tịch Perez chưa được ấn định. Việc chưa thống nhất được lịch gặp khiến quá trình “làm lành” bị trì hoãn, qua đó để ngỏ khả năng kết thúc trong êm đẹp.

Rodri giành Quả bóng vàng 2024 với chỉ 41 điểm chênh lệch so với Vinicius (1.170 so với 1.129).

Vincent Garcia, Tổng biên tập France Football, cho biết: "Vinicius chịu thiệt vì sự có mặt của Jude Bellingham và Dani Carvajal trong top 5. Điều này tóm tắt mùa giải của Real Madrid, khi có từ 3 đến 4 cầu thủ xuất sắc và các giám khảo đã chia sẻ quyết định của họ với nhau, nên có lợi cho Rodri".

Vinicius được xem là ứng viên số một cho danh hiệu QBV 2024. Nhưng vài giờ trước khi lễ trao giải diễn ra, truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ Rodri là người thắng giải. Ngay lập tức, tập thể Real Madrid không bay sang Pháp dự lễ như cách để phản đối.

