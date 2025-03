Real Madrid chán ngán Vinicius

Từ một ngôi sao được yêu mến, anh trở thành tâm điểm của hàng loạt lùm xùm nội bộ. Và giờ đây, trong phòng thay đồ Real Madrid, xuất hiện những lời tuyên bố đầy dứt khoát: “Chúng tôi sẽ không lãng phí thêm một giây nào cho cậu ấy nữa”.

Câu nói này không đến từ ban huấn luyện, mà là từ chính các đồng đội của Vinicius. Điều gì đã xảy ra để khiến một trong những cầu thủ sáng giá nhất của "Los Blancos" rơi vào tình cảnh bị cô lập ngay tại chính đội bóng của mình?

Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League gặp Atletico Madrid hôm 13/3. Trong suốt trận đấu, Vinicius thi đấu thiếu hiệu quả, gây mâu thuẫn ngay trên sân với Jude Bellingham - cầu thủ được xem là trung tâm của Real Madrid lúc này.

Khi Vinicius để mất bóng và không chịu lùi về hỗ trợ phòng ngự, Bellingham - với sự quyết liệt quen thuộc - lao về cắt bóng và tỏ rõ sự khó chịu với đồng đội người Brazil. Thay vì nhận lỗi hay giải thích, Vinicius phản ứng gay gắt, tạo ra một màn tranh cãi ngay trên sân mà hàng triệu khán giả đều chứng kiến.

Chưa dừng lại ở đó, Vinicius tiếp tục thể hiện thái độ thách thức với cả HLV Carlo Ancelotti và trợ lý Francesco Mauri khi bị nhắc nhở. Hành động này khiến phòng thay đồ Real Madrid dần mất kiên nhẫn với anh, và nhiều cầu thủ bắt đầu quay lưng với tiền đạo người Brazil.

Trước đây, Vinicius là một trong những nhân tố được yêu thích nhất tại Real Madrid, không chỉ bởi tài năng mà còn bởi tinh thần chiến đấu bùng nổ. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, sự ngạo mạn của anh khiến mọi thứ thay đổi.

Theo những nguồn tin nội bộ, Vinicius tin rằng mình là cầu thủ quan trọng nhất của đội bóng và cho rằng chính anh giúp Real Madrid vô địch Champions League gần đây. Điều này dẫn đến việc anh yêu cầu mức lương cao hơn cả Kylian Mbappe - một yêu cầu mà nhiều người trong CLB coi là “phi thực tế”.

Thậm chí, Vinicius còn có những phát ngôn gây tranh cãi, chẳng hạn việc đổ lỗi cho CLB về chuyện hủy bỏ chuyến đi Paris khi biết mình không giành được Quả bóng vàng. Hành động này khiến ban lãnh đạo Real Madrid cảm thấy anh tạo ra quá nhiều vấn đề, cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Sự sa sút của Vinicius không chỉ đến từ những vấn đề ngoài sân mà còn thể hiện rõ qua những con số thống kê đáng báo động. Trong trận đấu với Atletico, anh thi đấu 115 phút nhưng chỉ thực hiện thành công 3/14 pha rê bóng, chuyền hỏng 8/35 đường chuyền, phạm lỗi nhiều hơn số lần bị phạm lỗi (3 so với 2) và để mất bóng đến 26 lần.

Không chỉ vậy, Vinicius còn gây tranh cãi khi rời sân với thái độ thách thức, liên tục khiêu khích CĐV Atletico Madrid, những người đáp trả anh bằng những câu hô chế giễu: “Bóng bãi biển!”.

Hiện tại, người duy nhất còn đứng về phía Vinicius có lẽ là HLV Carlo Ancelotti. "Với tôi, Vinicius là không thể bàn cãi. Cậu ấy có thể có lúc chơi tốt hơn hoặc kém hơn, nhưng không ai có thể phủ nhận những gì cậu ấy đã làm được cho CLB này", Ancelotti phát biểu, một lời khẳng định nhưng cũng ẩn chứa hàm ý rằng Vinicius không còn là chính mình như trước đây.

Tuy nhiên, ngay cả Ancelotti cũng không thể đảm bảo tương lai của Vinicius nếu cầu thủ này tiếp tục giữ thái độ hiện tại.

Vinicius vẫn mong muốn tiếp tục ở lại Bernabéu, nhưng mức lương mà anh yêu cầu khiến ban lãnh đạo Real Madrid lưỡng lự. Chủ tịch Florentino Perez chưa bao giờ bị áp lực bởi yêu cầu của cầu thủ - ngay cả những huyền thoại như Cristiano Ronaldo hay Sergio Ramos cũng từng phải rời đi khi đối đầu với ông.

Bên cạnh đó, Vinicius đang mất dần sự ưu ái từ Chủ tịch Perez, nhất là khi Mbappe đang khẳng định vị thế ở Real Madrid. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cũng nhận được những lời đề nghị hấp dẫn từ Saudi Arabia và có thể cân nhắc bán Vinicius với mức giá kỷ lục - thậm chí có thể vượt qua con số 222 triệu euro mà PSG từng chi để mua Neymar từ Barcelona.

Không chỉ ban lãnh đạo, một bộ phận lớn người hâm mộ Real Madrid cũng ủng hộ việc bán Vinicius. Sau hàng loạt rắc rối mà anh gây ra, nhiều Madridista mất kiên nhẫn và không còn mặn mà với cầu thủ này nữa.

Diego Latorre, cựu tuyển thủ Argentina và hiện là bình luận viên của ESPN, cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm về Vinicius: "Những gì Vinicius làm không phải là hành vi bộc phát hay cá biệt. Đó là một phần trong con người cậu ấy - khiến đối thủ, khán giả khó chịu từ những phát ngôn đến thái độ trên sân. Nhưng điều này đang phản tác dụng. Nếu bạn nhìn lại Vinicius một hoặc hai năm trước, cậu ấy là một cầu thủ hoàn toàn khác - hay hơn bây giờ rất nhiều. Giờ đây, cậu ấy chỉ tập trung vào khiêu khích, gây rối thay vì chơi bóng".

Latorre nhấn mạnh thêm: "Bạn có thể có những trận đấu tệ, nhưng khi điều đó diễn ra liên tục, vấn đề không còn nằm ở người khác nữa, mà chính bản thân cậu ấy phải tự nhìn lại".

Sự nghiệp của Vinicius tại Real Madrid đang đứng trước ngã rẽ quan trọng. Nếu không nhanh chóng thay đổi, rất có thể anh sẽ trở thành một trong những bom tấn chuyển nhượng lớn nhất trong lịch sử bóng đá.

Real Madrid chưa đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng với tình hình hiện tại, không loại trừ khả năng họ sẽ để Vinicius ra đi nếu nhận được một lời đề nghị đủ hấp dẫn. Liệu ngôi sao người Brazil có thể cứu vãn tình thế, hay ngày chia tay Bernabeu của anh đang đến gần? Hãy cùng chờ xem!

