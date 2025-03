Yamal khuấy đảo La Liga, Atletico có đủ sức ngăn cản?

Trận thua nghiệt ngã trước Real Madrid ở vòng 1/8 Champions League mùa 2024/25 để lại nỗi đau sâu sắc cho Atletico Madrid. Trong cuộc trò chuyện với Tri Thức - Znews, cựu trung vệ Diego Godin không giấu được sự nghẹn ngào khi nhắc đến thất bại này, nhưng cũng khẳng định: Atletico Madrid sẽ không gục ngã.

Ngày 13/3 trên sân Metropolitano, Atletico Madrid bước vào trận lượt về vòng 1/8 Champions League với quyết tâm cháy bỏng, dù phải đối đầu với đại kình địch Real Madrid và đã thua 1-2 ở trận lượt đi. Theo Godin, trước giờ bóng lăn, các cầu thủ Atletico đầy háo hức, tràn trề niềm tin vào một màn lội ngược dòng lịch sử.

Họ chiến đấu quật cường, kéo trận đấu đến loạt sút luân lưu, nhưng định mệnh lại không mỉm cười với đội bóng áo đỏ trắng. Khoảnh khắc Julian Alvarez trượt trụ và chạm bóng hai lần trong cú sút quyết định đẩy Atletico vào cảnh cay đắng.

"Đau lắm. Đó là thất bại khó nuốt trôi. Atletico mùa này rất mạnh, và họ thi đấu với tất cả nhiệt huyết của mình tại Champions League. Trước trận đấu, tôi tin rằng rất nhiều CĐV Atletico cũng đặt trọn niềm tin vào đội bóng. Nhưng số phận đã không đứng về phía họ", Godin nghẹn ngào.

Bị loại khỏi Champions League là cú sốc lớn, nhưng Atletico Madrid chưa mất tất cả. Họ vẫn còn nguyên cơ hội cạnh tranh chức vô địch La Liga. Lúc 3h sáng ngày 17/3, Atletico sẽ tiếp đón Barcelona trên sân nhà Metropolitano trong khuôn khổ vòng 28.

Lúc này, Atletico xếp thứ ba, chỉ kém chính Barcelona - đội dẫn đầu - đúng 1 điểm. Một chiến thắng sẽ giúp thầy trò Diego Simeone vươn lên vị trí số một và mở ra cơ hội vô địch mùa này.

"Dù thất bại ở Champions League, Atletico vẫn còn nguyên động lực ở La Liga. Tôi tin họ sẽ nhanh chóng đứng dậy và vượt qua cú sốc. Họ biết rằng phía trước là một thử thách rất lớn - trận đấu với Barcelona", Godin chia sẻ.

Theo Godin, trận đấu với Barcelona sẽ rất quan trọng với Atletico Madrid, nhưng chưa phải "cuộc chiến sống còn". Cựu sao người Uruguay cho rằng La Liga vẫn còn hơn 10 vòng đấu mới hạ màn, vì vậy đội chiến thắng trong trận đại chiến giữa Atletico và Barcelona sẽ chỉ có chút lợi thế.

Trận đấu với Barcelona sẽ là màn thử thách lớn cho hàng thủ Atletico, đặc biệt khi họ phải đối diện với Lamine Yamal - tài năng trẻ đang khuấy đảo bóng đá thế giới. Được ví như "Messi mới", Yamal sở hữu kỹ thuật đi bóng siêu việt, tốc độ và khả năng tạo đột biến cao.

Từng nhiều lần đối đầu với Messi trong sự nghiệp, Godin hiểu hơn ai hết sự khó khăn khi phải đối mặt với những cầu thủ như Yamal. Tuy nhiên, anh cho rằng để phong tỏa Yamal là chuyện hoàn toàn khác với việc ngăn cản Messi.

"Messi và Yamal đều có những phẩm chất riêng biệt. Tôi không thể nói chính xác cách ngăn chặn họ, nhưng điều quan trọng nhất với Atletico là phải duy trì sự kỷ luật trong phòng ngự, giữ khối đội hình thật chặt chẽ", cựu trung vệ người Uruguay phân tích.

Godin cũng cảnh báo Atletico phải cẩn trọng trước hàng công giàu sức sát thương của Barcelona, với những cái tên như Robert Lewandowski, Raphinha và Yamal.

"Atletico phải phòng ngự theo khối (block), giữ đội hình gắn kết và không để lộ khoảng trống. Với một cầu thủ như Yamal, một cá nhân không thể ngăn cản cậu ấy, mà cần cả đội phối hợp mới có thể làm được", anh nói thêm.

Dù Barcelona đang sở hữu dàn hỏa lực đáng sợ, Godin tin rằng Atletico Madrid có đủ sức mạnh để chống lại họ. Thứ nhất, Atletico được chơi trên sân nhà Metropolitano, nơi họ luôn có được tinh thần chiến đấu cao nhất. Hơn nữa, HLV Diego Simeone là bậc thầy trong việc vực dậy tinh thần đội bóng sau những thất bại.

"Mỗi lần đá ở Metropolitano, các cầu thủ Atletico đều chơi với tất cả sức mạnh. Đó là lợi thế lớn. Simeone sẽ biết cách để giúp họ quên đi thất bại vừa qua và hướng đến mục tiêu lớn hơn", Godin nhận định.

Ngoài ra, Atletico sở hữu hàng phòng ngự kỷ luật bậc nhất La Liga mùa này, khi chỉ thủng lưới 18 bàn sau 27 vòng đấu. Lối chơi phòng ngự theo khối (block) giúp họ bọc lót cho nhau tốt hơn, bịt kín mọi khoảng trống, hạn chế cơ hội của đối thủ.

Godin cũng đặc biệt nhấn mạnh Atletico phải cảnh giác với Robert Lewandowski, chân sút hàng đầu của Barcelona.

"Lewandowski không chỉ giỏi dứt điểm, mà còn rất thông minh trong cách di chuyển, chọn vị trí. Cậu ấy có thể ghi bàn bằng chân, bằng đầu, và luôn biết cách thoát khỏi sự kèm cặp của hậu vệ. Atletico cần tập trung tối đa để phong tỏa cậu ấy", Godin phân tích.

Với phong cách thi đấu của hai đội, Godin tin rằng trận đấu giữa Atletico và Barcelona sẽ rất căng thẳng, giằng co và có thể được quyết định bởi những khoảnh khắc nhỏ.

"Tôi từng là cầu thủ Atletico, nên tất nhiên tôi muốn họ thắng. Nhưng nếu phải dự đoán một cách lý trí, tôi nghĩ đây sẽ là trận đấu hòa. Nếu có tỷ số, đó sẽ là 1-0 hoặc 2-1 - một trận đấu rất sít sao", cựu trung vệ Uruguay nhận định.

Dù kết quả trận đấu có ra sao, chắc chắn một điều: Atletico Madrid không gục ngã. Họ sẽ chiến đấu đến cùng, như cách mà họ luôn làm dưới thời Diego Simeone.

