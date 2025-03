Cặp trung vệ 100 triệu euro của Tây Ban Nha

Trong lần cập nhật mới nhất của Transfermarkt, Asencio tăng giá từ 7,5 lên 30 triệu euro. Phong độ ổn định trong màu áo Real Madrid giúp tài năng 22 tuổi này được giới chuyên môn đánh giá cao.

Tại La Liga, Asencio có 15 lần ra sân. Ở đấu trường Champions League, anh góp mặt 8 lần. Từ một cầu thủ chỉ vừa được HLV Carlo Ancelotti đôn lên từ học viện ở mùa này, Asencio có bước nhảy vọt khi trở thành trụ cột hàng thủ Real Madrid, thay vai trò của Eder Militao hay David Alaba đang chấn thương.

Trong khi đó, Cubarsi cũng tăng từ 40 lên 70 triệu euro, con số đáng mơ ước với một trung vệ mới 18 tuổi. Dưới thời HLV Hansi Flick, Cubarsi được trọng dụng và phát huy được năng lực. Ở mùa này, trung vệ 18 tuổi có 27 lần ra sân tại La Liga và 9 lần ra sân tại Champions League.

Cubarsi và Asencio được đánh giá là cặp trung vệ tương lai của tuyển Tây Ban Nha. Bộ đôi có tổng giá trị 100 triệu euro dần chứng tỏ năng lực tại cả giải quốc nội lẫn đấu trường châu Âu.

Trong đợt tập trung tháng 3, HLV Luis de la Fuente triệu tập cả Asencio và Cubarsi. Tuy nhiên, Cubarsi lại dính chấn thương ở trận hòa 2-2 trước Hà Lan tại Nations League hôm 21/3. Anh bị trả về Barcelona để điều trị. Còn Asencio chỉ sắm vai dự bị ở trận vừa qua.

Hôm 20/3, Cubarsi từng nói về mối liên kết với Asencio: "Cậu ấy đã có một mùa giải xuất sắc. Tôi nghĩ cả hai có thể trở thành một cặp ăn ý".

Ngoài Cubarsi và Asencio, Tây Ban Nha vẫn còn một trung vệ hứa hẹn khác là Dean Huijsen. Cầu thủ 19 tuổi này đang chơi cho Bournemouth và thu hút sự chú ý của nhiều ông lớn. Cubarsi, Huijsen và Asencio có tiềm năng lớn và sẽ là tương lai của hàng thủ Tây Ban Nha.

