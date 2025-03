Cầu thủ đá 45 phút khiến Barca mất 1 triệu euro

Barcelona giành 3 điểm trước Osasuna nhưng không trọn vẹn. Bên cạnh chấn thương của Dani Olmo, đội bóng xứ Catalonia mất thêm tiền đến từ một chi tiết rất nhỏ. Việc Pablo Torre thi đấu đủ 45 phút khiến Barca phải trả 1 triệu euro cho Racing Santander.

Trên sân Estadi Olímpic Lluis Companys, HLV Hansi Flick buộc phải thay đổi đội hình vì lịch thi đấu dày đặc sau đợt tập trung quốc tế. Frenkie de Jong chỉ thi đấu hết hiệp một. Thay thế tiền vệ người Hà Lan là Torre vốn rất ít được sử dụng từ đầu mùa.

Đây mới là lần đầu Torre ra sân kể từ cuối tháng 1, và trận thứ 4 anh góp mặt trong năm 2025. Tuy nhiên, thời lượng thi đấu đủ 45 phút ở trận gặp Osasuna buộc Barcelona phải kích hoạt điều khoản phụ trong bản hợp đồng chuyển nhượng với Racing Santander, đội bóng cũ của Torre.

Theo AS, mỗi khi Torre thi đấu đủ 10 trận với ít nhất 45 phút, Barcelona sẽ phải chi thêm 1 triệu euro cho Racing. Và trận đấu vừa rồi chính là mốc thứ 10, buộc đội bóng xứ Catalan phải thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Torre gia nhập Barcelona năm 2022 với mức phí 5 triệu euro. Sau lần chi trả mới nhất, tổng số tiền mà gã khổng lồ Tây Ban Nha gửi cho Racing Santander là 6 triệu euro. Với việc Torre hiếm khi được trao cơ hội, đội bóng hạng Hai có lẽ sẽ phải chờ khá lâu để nhận thêm một khoản tương tự.

Rạng sáng 28/3, Barcelona đánh bại Osasuna 3-0 ở vòng 27 La Liga trên sân Olimpic Lluis Companys. Thầy trò HLV Hansi Flick thăng hoa với chiến thắng thứ 8 liên tiếp để giữ ngôi đầu La Liga với 63 điểm, hơn Real Madrid 3 điểm.

