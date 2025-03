Barca thua lỗ mọi mặt

Barcelona không chỉ là một CLB bóng đá, mà còn là thương hiệu thể thao lớn với 4 bộ môn chuyên nghiệp gồm bóng rổ, bóng ném, futsal và khúc côn cầu. Qua nhiều thập kỷ, CLB gặt hái được những thành tích đáng nể.

Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu gặp nhiều thách thức, việc duy trì năng lực cạnh tranh đang trở thành bài toán nan giải đối với Barcelona. Nguồn tài chính ngày càng hạn hẹp buộc CLB phải tính toán kỹ lưỡng để duy trì chất lượng thi đấu ở các môn.

Dù ngân sách các môn bị cắt giảm đáng kể trong mùa 2023/24, tổng lỗ vẫn lên tới 32 triệu euro. Khoản lỗ này kéo tụt tài chính CLB, và ảnh hưởng trực tiếp đến quỹ lương đội một. Theo quy định, mức lương chi trả cho các môn khác cũng được tính vào giới hạn lương chung của đội.

Bóng rổ có mức lỗ cao nhất trong toàn bộ hệ thống. Dù bị cắt giảm mạnh, chi phí của đội vẫn vượt xa doanh thu. Mùa này, họ dự kiến thu về 21,7 triệu euro, trong khi tổng chi lên tới 40,59 triệu euro, bao gồm 31,58 triệu euro tiền lương và 8 triệu euro chi phí hoạt động khác.

Tổng mức lỗ của môn bóng rổ gần 19 triệu euro. Về chuyên môn, đội cũng không có phong độ tốt, hiện xếp thứ 5 tại ACB (giải VĐQG Tây Ban Nha) và thứ 8 ở Euroleague. CLB quyết định không mua sắm cầu thủ thay thế dù đội hình bị chấn thương nhiều, nhằm hạn chế thêm chi phí.

Bóng ném mang về nhiều danh hiệu nhất cho Barcelona, đặc biệt là ở cấp châu lục. Tuy nhiên, họ cũng đối mặt với áp lực cạnh tranh tài chính ngày càng lớn từ các đội khác ở châu Âu. Doanh thu chỉ đạt 2,38 triệu euro, trong khi tổng chi lên tới 9,31 triệu euro, bao gồm 7,35 triệu euro tiền lương. Lỗ gần 7 triệu euro.

Đội futsal của Barca đứng thứ hai tại LNFS (giải VĐQG Tây Ban Nha) nhưng về mặt tài chính thì không mấy sáng sủa. Doanh thu chỉ đạt 1,76 triệu euro, trong khi tổng chi là 5,63 triệu euro (4,44 triệu tiền lương và 1,19 triệu chi phí khác). Lỗ gần 3,9 triệu euro.

Khúc côn cầu có quy mô nhỏ nhất trong hệ thống, song ghi nhận mức lỗ đáng kể. Doanh thu chỉ vỏn vẹn 608.000 euro, trong khi tổng chi là 3,09 triệu euro (2,24 triệu euro cho nhân sự và 850.000 euro chi phí khác), tạo ra mức thâm hụt gần 2,7 triệu euro.

Ngoài đội bóng đá nam, bóng đá nữ là bộ phận duy nhất hoạt động có lãi. Với doanh thu 19,1 triệu euro, chi phí nhân sự 12,68 triệu euro và chi phí vận hành 4,44 triệu euro, đội bóng đá nữ lãi 217.000 euro, con số nhỏ nhưng mang tích cực, và được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng trong tương lai gần.

Mùa giải 2022/23, Barca lập kỷ lục giành toàn bộ 6 danh hiệu quốc nội ở tất cả môn thi đấu chuyên nghiệp, một thành tích lịch sử. Tuy vậy, bài toán lớn đặt ra lúc là làm sao để các CLB tự vận hành bền vững, hoặc ít nhất là giảm lỗ, thông qua tăng doanh thu mà không phụ thuộc hoàn toàn vào đội bóng đá nam.

