Barca tham vọng giành mọi danh hiệu

Theo Marca, thầy trò HLV Hansi Flick không còn ngần ngại thừa nhận tham vọng lớn là hướng đến mọi danh hiệu mùa này.

Trận đấu tại Metropolitano đánh dấu Lamine Yamal ghi bàn trở lại ở La Liga sau gần 5 tháng tịt ngòi. Khoảnh khắc đến đúng lúc đội bóng cần nhất.

Barca bị Atletico dẫn trước 2 bàn, nhưng trong 20 phút cuối, họ tạo nên màn ngược dòng không tưởng. Lewandowski rút ngắn tỷ số trước khi Ferran Torres và Lamine Yamal đưa đội lên dẫn trước. Đến phút bù giờ, Torres hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 4-2 cho Barca.

Ngay sau trận đấu, Yamal chia sẻ với DAZN: "Chúng tôi ăn mừng trong phòng thay đồ, cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc này trước khi trở về hội quân với tuyển quốc gia".

Ngôi sao trẻ người Tây Ban Nha tiết lộ: "Chúng tôi cảm thấy khó chịu khi không thể chơi theo ý muốn, nhưng rồi cả đội vùng lên và thể hiện đúng bản lĩnh. Bàn thắng của Lewandowski mở ra cú lội ngược dòng này".

"Tôi luôn biết bàn thắng sẽ đến khi đội cần nhất. Đánh bại Atletico ngay trên sân khách là một tuyên bố mạnh mẽ, nhất là khi chúng tôi đứng đầu bảng dù còn một trận chưa đá. Ngay từ đầu giải, chúng tôi nói rồi, mục tiêu của Barca là giành mọi danh hiệu. Chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình vì màu áo này và vì người hâm mộ", Yamal kết luận.

Tuy nhiên, HLV Hansi Flick vẫn giữ sự thận trọng. Khi được hỏi về những tuyên bố đầy tham vọng, ông khẳng định khát khao chiến thắng là điều tốt, nhưng nhiệm vụ là giữ cho các cầu thủ tập trung từng trận một.

