Sân Nou Camp ngổn ngang

Sau khi giành chức vô địch La Liga tháng 6/2023, Barcelona bắt tay vào dự án nâng cấp Nou Camp nhằm tăng sức chứa lên 105.000 chỗ ngồi. Kế hoạch ban đầu là đội bóng sẽ trở lại thánh địa vào ngày kỷ niệm 125 năm thành lập CLB (29/11/2024).

Tuy nhiên, tiến độ thi công liên tục bị trì hoãn. Theo những báo cáo trước đó, ngày trở lại có thể bị đẩy sang tháng 10, đồng nghĩa với việc Barcelona không thể tiếp đón Real Madrid trên sân nhà trong trận El Clasico vào ngày 11/5.

Một đoạn timelapse ấn tượng ghi lại cảnh công trường hoạt động cả ngày lẫn đêm, cho thấy sân vận động 67 năm tuổi còn rất xa mới đạt được trạng thái hoàn thiện. Trong khi bên trong sân bắt đầu có những hàng ghế được lắp đặt, phần bên ngoài vẫn chỉ là một bộ khung chưa hoàn chỉnh với những cần cẩu liên tục hoạt động.

Theo Mundo Deportivo, Barcelona ký thỏa thuận tiếp tục sử dụng sân Olympic Lluis Companys (sức chứa 54.367 chỗ ngồi) cho đến trận đấu cuối cùng của mùa giải gặp Villarreal. Điều này giúp CLB giải quyết bài toán sân đấu cho những vòng cuối.

Daily Mail tiết lộ mặt cỏ mới của sân Nou Camp sẽ được trải vào tháng 4, trong khi phần mái che - dự kiến lớn nhất châu Âu, vẫn còn chưa rõ ngày hoàn thành.

Những trì hoãn kéo dài khiến Barcelona chịu áp lực tài chính nặng nề, dù CLB kỳ vọng việc cải tạo sân giúp họ thu về hàng trăm triệu bảng trong tương lai. Doanh thu từ sân Olympic hiện thấp hơn đáng kể so với tiềm năng thương mại mà Nou Camp sau cải tạo có thể mang lại.

Một khi hoàn thành, sân Camp Nou sẽ trở thành công trình thể thao lớn nhất châu Âu, vận hành bằng năng lượng xanh với 18.000 mét vuông tấm pin mặt trời, tự sản xuất điện và không tạo ra khí thải CO2.

