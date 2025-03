Lò La Masia của Barca sắp chao đảo

Lò đào tạo La Masia là niềm tự hào của Barcelona khi sản sinh ra những huyền thoại như Lionel Messi, Xavi, Sergio Busquets, Andres Iniesta, Gerard Pique, Cesc Fabregas và gần đây Lamine Yamal, Pau Cubarsi. Tuy nhiên, theo Sport, CLB xứ Catalonia nguy cơ mất đi một loạt sao trẻ từ đội U19 khi hợp đồng sắp hết hạn mà chưa có động thái gia hạn.

Trong số những cầu thủ có thể rời Barca, đáng chú ý nhất là Arnau Pradas, Hugo Alba và Jan Virgili. Hugo Alba là cây săn bàn hàng đầu đội trẻ, trong khi Pradas được đánh giá rất cao và thậm chí còn thu hút sự quan tâm từ các CLB Saudi Arabia. Đáng nói, dù có quyền gia hạn thêm một năm với Virgili, Barca chưa kích hoạt điều khoản này.

Ngoài ba cái tên trên, những cầu thủ như Jofre Torrents, Quim Junyent và Brian Farinas cũng nằm trong nhóm có tiềm năng được đôn lên đội một dưới thời Hansi Flick. Tất nhiên, họ cũng chưa nhận được đề nghị gia hạn hợp đồng.

Bên cạnh đó, Hector Rangel, Adrian Gill, Tomas Marques, Alexander Walton, Dani Ferrer và Marcos Parriego cũng có thể rời đi tự do vào mùa hè này. Rõ ràng Giám đốc Thể thao Deco cùng với các lãnh đạo học viện Jose Ramon Alexanco và Toni Hernandez đối diện với bài toán hóc búa trong việc giữ chân những tài năng trẻ triển vọng nhất.

Với việc Barca đang trong giai đoạn chuyển giao và tài chính còn nhiều hạn chế, việc giữ chân các tài năng trẻ từ La Masia có thể trở thành chìa khóa để CLB duy trì sự ổn định trong tương lai. Nhưng nếu không sớm có động thái, họ có thể mất đi một thế hệ hứa hẹn mà không thu về bất kỳ khoản phí chuyển nhượng nào.

