Bốc thăm World Cup 2026: Bồ Đào Nha dễ thở, Anh gặp khó

Lúc 0h ngày 6/12, Liên đoàn bóng đá thế giới tổ chức lễ bốc thăm vòng bảng World Cup 2026.

Kết quả bốc thăm vòng bảng World Cup 2026: Bảng A: Mexico, Nam Phi, Hàn Quốc, đội thắng play-off nhánh D (Đan Mạch/Bắc Macedona, CH Czech/CH Ireland). Bảng B: Canada, đội thắng play-off nhánh A (Italy, Bắc Ireland, Wales, Bosnia), Qatar, Thụy Sĩ. Bảng C: Brazil, Morocco, Haiti, Scotland. Bảng D: Mỹ, Australia, Paraguay, đội thắng play-off nhánh C (Thổ Nhĩ Kỳ/Romania/Slovakia/ Kosovo). Bảng E: Đức, Curacao, Bờ Biển Ngà, Ecuador. Bảng F: Hà Lan, Nhật Bản, đội thắng play-off nhánh B (Ukraine/Thụy Điển/ Ba Lan/Albania), Tunisia. Bảng G: Bỉ, Ai Cập, Iran, New Zealand. Bảng H: Tây Ban Nha, Cabo Verde, Saudi Arabia, Uruguay. Bảng I: Pháp, Senegal, Na Uy, đội thắng play-off liên lục địa (Iraq/Bolivia/Suriname). Bảng J: Argentina, Algeria, Áo, Jordan. Bảng K: Bồ Đào Nha, đội thắng play-off liên lục địa (Congo/Jamaica/New Caledonia), Uzbekistan, Colombia. Bảng L: Anh, Croatia, Ghana, Panama.

Buổi lễ bốc thăm World Cup 2026 mở đầu bằng những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, trong đó có màn biểu diễn ca khúc chủ đề của giải đấu được thể hiện bởi hai danh ca Robbie Williams, Nicole Scherzinger.

Sau bài phát biểu khuấy động bầu không khí, Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino công bố chủ nhân đầu tiên của giải thưởng "Hòa bình FIFA", đó chính là Tổng thống Donald Trump.

Dưới sự điều khiển của cựu danh thủ Rio Ferdinand, các lá thăm lần lượt xuất hiện và tạo ra nhiều bảng đấu hấp dẫn. E, I và L là hai bảng đấu thu hút sự chú ý, khi các đội tuyển không có sự chênh lệch quá nhiều về trình độ. Trong lần đầu dự World Cup, Erling Haaland cùng đồng đội sẽ phải chạm trán hai đối thủ mạnh là Pháp và Senegal.

Trong khi đó, tuyển Anh cũng đối mặt khó khăn khi phải đụng độ Croatia và Ghana. Bất kỳ sai sót nào cũng có thể khiến "Tam sư" trả giá đắt. Tuyển Đức cũng sẽ không thể chủ quan ở giai đoạn vòng bảng, khi đối thủ của họ, Bờ Biển Ngà, Ecuador đều là những tập thể sở hữu nền tảng thể chất tốt và có khả năng tạo đột biến cao.

Các bảng đấu tại World Cup 2026.

Sự chú ý còn đổ dồn về tuyển Argentina và Bồ Đào Nha. Lá thăm đã mang đến cho hai đội bóng này những đối thủ không quá mạnh. Argentina chỉ phải chạm trán Algeria, Áo và Jordan, trong khi Bồ Đào Nha chỉ có Colombia là đối thủ xứng tầm tại bảng K.

Một tên tuổi lớn khác tại đấu trường World Cup là Brazil cũng nằm ở bảng đấu khá dễ dàng cùng Morocco, Haiti - đội tuyển lần đầu dự World Cup và Scotland.

Người hâm mộ còn chứng kiến điều thú vị, khi trận mở màn World Cup 2026 cũng chính là trận đấu đầu tiên của giải vô địch thế giới diễn ra cách đây 16 năm. Mexico và Nam Phi có màn tái ngộ đầy cảm xúc trên sân vận động Azteca vào ngày 11/6.

World Cup 2026 diễn ra từ 11/6 đến 19/7. Hai đội có thành tích tốt nhất ở mỗi bảng cùng 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt sẽ giành quyền vào vòng knock-out 32 đội. Vòng bảng kết thúc vào ngày 27/6. Trận chung kết diễn ra trên sân MetLife (New York) vào ngày 19/7.