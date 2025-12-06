Italy phải thắng trước khi mơ World Cup

Tuyển Italy - nếu vượt qua vòng play-off - rơi vào một bảng đấu dễ, nhưng con đường đến World Cup vẫn bắt đầu bằng thử thách lớn mang tên Bắc Ireland, Xứ Wales và Bosnia.

Tuyển Italy cần vượt qua vòng play-off World Cup, trước khi mơ xa.

Việc giành vé tới World Cup 2026 với Italy lúc này khó hơn cả chuyện vượt qua vòng bảng nếu họ đến được Mỹ. Lá thăm đã ưu đãi "Azzurri" theo cách hiếm thấy: Canada không phải đối thủ bất khả chiến bại, Thụy Sĩ quen thuộc nhưng vẫn trong tầm kiểm soát, còn Qatar thậm chí bị đánh giá thấp nhất bảng.

Nếu đứng đầu bảng, Italy sẽ gặp đội xếp thứ ba từ một bảng khác; nếu đứng nhì, đối thủ cũng chỉ là đội nhì bảng của nhóm Mexico, Hàn Quốc, Nam Phi và đội thắng play-off châu Âu. Đó là con đường bằng phẳng mà Italy nhiều năm nay mới thấy lại.

Nhưng để đi được đến đó, họ phải vượt qua vòng play-off World Cup, đoạn đường đầy cạm bẫy với những đối thủ khó chịu. Italy sẽ đá bán kết với Bắc Ireland ở Bergamo, trong khi Wales và Bosnia chờ sẵn ở trận quyết định. Chỉ từ đêm 31/3, nếu mọi thứ đúng ý, thầy trò Gattuso mới được quyền nghĩ đến Canada hay Thụy Sĩ.

Việc không có mặt ở lễ bốc thăm tại Washington không phải do mê tín. LĐBĐ Italy và HLV Gattuso hiểu rõ tâm trí đội bóng phải đặt ở sân tập, không phải sân khấu của FIFA. Italy lúc này yếu ở tinh thần nhiều hơn chuyên môn. Một lá thăm dễ vì thế lại có giá trị đặc biệt, bởi đội bóng mong manh như "Azzurri" cần bệ phóng tâm lý hơn bao giờ hết.

Tuyển Italy vẫn chưa góp mặt tại World Cup 2026.



Nỗi lo lớn nhất đã được tránh khi Italy thoát những bảng tử thần chứa Brazil, Morocco, Scotland; hoặc Đức, Ecuador, Bờ Biển Ngà; hay Tây Ban Nha, Uruguay, Saudi Arabia. Sau những lần vận rủi bám riết, như khi Norway rơi cùng bảng ở vòng loại EURO, lần này số phận đã chìa tay cứu Italy.

Thể thức World Cup mới càng mở đường. Ngoài hai đội đầu bảng, tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vẫn đi tiếp. Italy từng hưởng lợi điều tương tự ở World Cup 1994, rồi vào đến chung kết. Đó là lý do bảng đấu dễ mang lại cảm giác yên tâm hiếm hoi cho một đội tuyển luôn tự làm khó mình.

Còn giờ, điều tối quan trọng là không được phép sơ sẩy. Italy không thể trì hoãn lịch thi đấu trong nước để Gattuso gom quân, nhưng chỉ cần hai hoặc ba ngày tập trung ở Coverciano cũng là liều thuốc bổ cần thiết. Đội tuyển vẫn có chất lượng. Italy không phải đội mạnh nhất thế giới, nhưng chắc chắn không có 16 đội châu Âu vượt trội hoàn toàn so với họ, con số đúng bằng suất dự World Cup.

Nói cách khác: cơ hội đã mở ra. Nhưng Italy có bước qua cánh cửa đó hay không, vẫn là câu hỏi chỉ Bắc Ireland, Wales và Bosnia mới trả lời được.