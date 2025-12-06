Kịch bản điên rồ ở tứ kết World Cup 2026

World Cup 2026 chưa khởi tranh, nhưng những giả định ban đầu về cục diện vòng loại trực tiếp sớm khiến giới mộ điệu đứng ngồi không yên.

World Cup 2026 có thể chứng kiến những trận đấu đỉnh cao từ vòng knock-out.

FIFA đưa ra nguyên tắc phân nhánh lần đầu tiên xuất hiện. Theo cơ chế bốc thăm mới, 4 đội tuyển đứng đầu bảng xếp hạng FIFA gồm Tây Ban Nha (1), Argentina (2), Pháp (3) và Anh (4) sẽ được đẩy sang 2 nhánh khác nhau.

Mô hình phân nhánh kiểu tennis vốn được thiết kế để tạo điều kiện cho các tay vợt hàng đầu gặp nhau ở chung kết. Trong bóng đá, mục tiêu tương tự là tối đa hóa khả năng xuất hiện một trận chung kết giữa hai đội tuyển mạnh nhất thế giới.

Sau kết quả bốc thăm, The Touchline khẳng định nếu 8 đội tuyển hàng đầu đều dẫn đầu bảng đấu và đi đúng lộ trình, vòng tứ kết có thể trở thành một bữa tiệc bóng đá đỉnh cao hiếm thấy trong lịch sử giải đấu.

Kịch bản lý tưởng này bao gồm bốn cặp đại chiến giữa Pháp - Hà Lan, Tây Ban Nha - Bỉ, Brazil - Anh và Argentina - Bồ Đào Nha.

Trong đó, viễn cảnh Argentina gặp Bồ Đào Nha được cho là "không tưởng nhưng đầy mơ mộng". Trận đấu có thể đánh dấu màn so tài cuối cùng giữa hai siêu sao Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, qua đó làm bùng nổ ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

World Cup luôn nổi tiếng với những cú sốc khó lường. Và nếu kịch bản này thành hiện thực, vòng tứ kết 2026 chắc chắn trở thành một trong những vòng đấu đỉnh cao nhất lịch sử. Ở đó, 8 cường quốc bóng đá tạo nên 4 trận thư hùng trong mơ đối với người hâm mộ.

