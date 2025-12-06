Nhiều người hâm mộ tin rằng sự góp mặt của Pháp và Na Uy tạo nên “bảng tử thần” tại World Cup 2026.

Pháp và Na Uy tạo nên bảng tử thần ở World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Sau lễ bốc thăm World Cup 2026 rạng sáng 6/12, nhiều ý kiến cho rằng bảng I chính là “bảng tử thần” của giải đấu khi quy tụ Pháp, Senegal, Na Uy và đội thắng play-off 2 (Bolivia, Suriname hoặc Iraq).

Ngay khi kết quả được công bố, mạng xã hội lập tức bùng nổ với những bình luận rằng bảng I là thử thách nặng nhất trên lý thuyết. Lý do lớn nhất đến từ màn đối đầu được chờ đợi trên hàng công giữa Mbappe và Haaland.

Cả hai siêu tiền đạo đều đang đạt phong độ ấn tượng. Haaland tiếp tục duy trì hiệu suất ghi bàn đáng sợ trong màu áo Man City và ĐTQG, trong khi Mbappe tỏa sáng tại Real Madrid và luôn là trụ cột của tuyển Pháp. Ngôi sao 25 tuổi đã vô địch World Cup 2018 và chơi trận chung kết bùng nổ năm 2022, dù Pháp thất bại trước Argentina.

Mbappe rực sáng ở hai kỳ World Cup gần nhất. Ảnh: Reuters.

Một CĐV bình luận: “Pháp chắc chắn ở bảng tử thần. Mbappe thật kém may, nhưng họ vẫn đủ sức thắng tất cả. Ít nhất chúng ta sẽ có màn so tài Mbappe – Haaland cho cuộc đua Quả bóng Vàng”. Một tài khoản khác chia sẻ: “Pháp gặp Na Uy là điểm nhấn của vòng bảng. Thêm Senegal nữa thì đúng nghĩa bảng tử thần”.

Senegal, nhà vô địch CAN 2021, tiếp tục được đánh giá là đại diện hàng đầu của bóng đá châu Phi. Họ từng lọt vào tứ kết World Cup 2002 và vòng 1/8 World Cup 2022. Với Sadio Mane cùng thế hệ cầu thủ giàu kinh nghiệm, đội bóng Tây Phi chắc chắn sẽ là thử thách khó khăn cho cả Pháp và Na Uy.

Dù còn gần một năm nữa World Cup 2026 mới khởi tranh, bảng I đã sớm trở thành tâm điểm chú ý, hứa hẹn mang đến những trận đấu kịch tính và cuộc đối đầu mang tính biểu tượng giữa Mbappe và Haaland.

