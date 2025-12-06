Chủ tịch FIFA gây sốc tại lễ bốc thăm World Cup 2026

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trở thành tâm điểm chú ý ở lễ bốc thăm World Cup 2026 tại Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn John F. Kennedy (Washington D.C.) đêm 5/12.

Ông Infantino gây chú ý ở lễ bốc thăm World Cup 2026.

48 đội tuyển góp mặt tại kỳ World Cup được tổ chức ở Mỹ, Canada và Mexico đã biết đối thủ vòng bảng. Buổi lễ được dẫn dắt bởi siêu mẫu Heidi Klum, diễn viên hài Kevin Hart và tài tử Danny Ramirez. Nhưng tâm điểm bất ngờ lại đến từ Chủ tịch Infantino khi ông bước lên sân khấu trước giờ công bố kết quả.

"Để tôi thử một điều mà có lẽ chưa từng xảy ra. Chẳng ai biết trước cả, và rồi khi ra ngoài chắc họ sẽ giết tôi mất", Infantino nói, khiến bình luận viên kỳ cựu Jonathan Pearce phải thốt lên kinh ngạc trên sóng trực tiếp của BBC: "Trời đất...".

Theo The Sun, một Chủ tịch FIFA đứng giữa sự kiện long trọng lại buông câu nói có sắc thái nguy hiểm, ám chỉ như bị ám sát. Đây là lời phát biểu bất thường, không phù hợp bối cảnh, dễ gây hiểu lầm nên tạo ra hiệu ứng gây sốc.

Không dừng lại, người đứng đầu FIFA tiếp tục khuấy động khán phòng: "Hãy làm điều mà có lẽ Kennedy Center chưa từng chứng kiến. Người Mỹ đâu rồi? Hãy tạo ra âm thanh đi! Người Canada? Người Mexico? Và còn hơn 200 quốc gia đang hiện diện trong căn phòng này".

Infantino kêu gọi khán giả hò reo mỗi khi tên quốc gia của họ được xướng lên, nhằm cho cả thế giới thấy bầu không khí mà họ sẽ được trải nghiệm khi đến Bắc Mỹ vào mùa hè năm sau.

Chủ tịch FIFA cũng gây chú ý khi cảnh báo MC Kevin Hart cẩn thận lúc nam diễn viên hài suýt tiết lộ những chi tiết được cho là tuyệt mật liên quan đến kế hoạch trình diễn giữa hiệp trận chung kết World Cup. Trong phần xuất hiện trên sân khấu, Infantino còn trao cho Tổng thống Mỹ Donald Trump giải thưởng Hòa Bình lần đầu tiên được FIFA giới thiệu.