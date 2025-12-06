Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chủ tịch FIFA gây sốc tại lễ bốc thăm World Cup 2026

  • Thứ bảy, 6/12/2025 06:47 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trở thành tâm điểm chú ý ở lễ bốc thăm World Cup 2026 tại Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn John F. Kennedy (Washington D.C.) đêm 5/12.

Ông Infantino gây chú ý ở lễ bốc thăm World Cup 2026.

48 đội tuyển góp mặt tại kỳ World Cup được tổ chức ở Mỹ, Canada và Mexico đã biết đối thủ vòng bảng. Buổi lễ được dẫn dắt bởi siêu mẫu Heidi Klum, diễn viên hài Kevin Hart và tài tử Danny Ramirez. Nhưng tâm điểm bất ngờ lại đến từ Chủ tịch Infantino khi ông bước lên sân khấu trước giờ công bố kết quả.

"Để tôi thử một điều mà có lẽ chưa từng xảy ra. Chẳng ai biết trước cả, và rồi khi ra ngoài chắc họ sẽ giết tôi mất", Infantino nói, khiến bình luận viên kỳ cựu Jonathan Pearce phải thốt lên kinh ngạc trên sóng trực tiếp của BBC: "Trời đất...".

Theo The Sun, một Chủ tịch FIFA đứng giữa sự kiện long trọng lại buông câu nói có sắc thái nguy hiểm, ám chỉ như bị ám sát. Đây là lời phát biểu bất thường, không phù hợp bối cảnh, dễ gây hiểu lầm nên tạo ra hiệu ứng gây sốc.

Không dừng lại, người đứng đầu FIFA tiếp tục khuấy động khán phòng: "Hãy làm điều mà có lẽ Kennedy Center chưa từng chứng kiến. Người Mỹ đâu rồi? Hãy tạo ra âm thanh đi! Người Canada? Người Mexico? Và còn hơn 200 quốc gia đang hiện diện trong căn phòng này".

Infantino kêu gọi khán giả hò reo mỗi khi tên quốc gia của họ được xướng lên, nhằm cho cả thế giới thấy bầu không khí mà họ sẽ được trải nghiệm khi đến Bắc Mỹ vào mùa hè năm sau.

Chủ tịch FIFA cũng gây chú ý khi cảnh báo MC Kevin Hart cẩn thận lúc nam diễn viên hài suýt tiết lộ những chi tiết được cho là tuyệt mật liên quan đến kế hoạch trình diễn giữa hiệp trận chung kết World Cup. Trong phần xuất hiện trên sân khấu, Infantino còn trao cho Tổng thống Mỹ Donald Trump giải thưởng Hòa Bình lần đầu tiên được FIFA giới thiệu.

Minh Nghi

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

Đọc tiếp

