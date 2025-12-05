Quyết định gây sốc của Thiago Silva

Thiago Silva được cho là sắp tái xuất bóng đá châu Âu sau khi gây ấn tượng mạnh tại FIFA Club World Cup mùa hè vừa qua.

Silva có thể trở lại Serie A chơi bóng.

Silva là chủ nhân của 23 danh hiệu lớn và từng khoác áo những gã khổng lồ như AC Milan, PSG và Chelsea. Sau khi chia tay Chelsea vào cuối mùa 2023/24, anh trở lại Fluminense theo dạng tự do và giúp đội bóng quê nhà thoát hiểm ngoạn mục khỏi nhóm rớt hạng.

Ngoài ra, màn trình diễn bền bỉ tại FIFA Club World Cup 2025 một lần nữa chứng minh đẳng cấp không tuổi của trung vệ này. Anh cùng Fluminense tạo nên cú sốc khi loại á quân Champions League Inter Milan - trước khi dừng bước ở bán kết.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, AC Milan mở đàm phán để đưa Silva trở lại San Siro theo hợp đồng ngắn hạn 6 tháng. Dù hàng thủ Milan chỉ để lọt lưới 9 bàn sau 13 trận, ban lãnh đạo vẫn muốn bổ sung kinh nghiệm của trung vệ 41 tuổi để đảm bảo chiều sâu trong cuộc đua Scudetto.

Fichajes tiết lộ Milan đánh giá cao không chỉ chuyên môn, mà còn cả giá trị tinh thần Silva mang đến phòng thay đồ: "Tầm ảnh hưởng, kinh nghiệm quốc tế và khả năng dìu dắt cầu thủ trẻ của Silva quan trọng không kém phong độ trên sân".

Về phía Silva, đề nghị này được cho là hấp dẫn. Ở tuổi 41, anh không tìm kiếm hợp đồng dài hơi, mà muốn một cơ hội cuối cùng để thi đấu ở đẳng cấp cao nhất và khép lại sự nghiệp tại môi trường quen thuộc.

"San Siro có thể là sân khấu hoàn hảo cho chương cuối đáng nhớ của Silva", nguồn tin nhận định.

Cuộc đàm phán giữa hai bên được cho là đã bắt đầu. Nếu thương vụ hoàn tất, Serie A sẽ chào đón một trong những biểu tượng phòng ngự vĩ đại nhất quay trở lại và lần cuối cùng người hâm mộ được chứng kiến Silva thi đấu đỉnh cao.