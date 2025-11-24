Sai lầm tai hại của Real Madrid với anh em Jota

Real Madrid đã phải lên tiếng xin lỗi sau sự cố nhầm lẫn nghiêm trọng khi trình chiếu video tưởng niệm tiền đạo Diogo Jota và em trai Andre Silva hôm 23/11.

Real Madrid nhầm tiền đạo Andre Silva (Elche) và em trai của Jota.

Trong đoạn video tri ân những nhân vật bóng đá qua đời trong năm tại Đại hội đồng thành viên thường niên, Real Madrid đã hiển thị nhầm hình ảnh của Andre da Silva, cầu thủ đang thi đấu cho Elche, thay vì Andre Silva, em trai của cố tiền đạo Diogo Jota.

Jota và Andre Silva đều qua đời trong một vụ tai nạn giao thông thương tâm tại miền Bắc Tây Ban Nha vào mùa hè năm nay. Bi kịch này đã khiến cả thế giới bóng đá chìm trong đau buồn, từ Liverpool đến các CLB Bồ Đào Nha và nhiều đội bóng trên toàn thế giới.

Bức ảnh nhầm lẫn của Real Madrid.

Sau khi phát hiện sai sót, Real Madrid lập tức đăng tải thông báo chính thức trên mạng xã hội: “Real Madrid xin gửi lời xin lỗi đến Elche và cầu thủ Andre da Silva vì đã đưa nhầm hình ảnh của anh trong video tưởng niệm thay vì hình ảnh của Andre Silva, em trai của Diogo Jota. Chúng tôi rất lấy làm tiếc về sự cố này".

Chủ tịch Florentino Pérez cũng đưa ra lời xin lỗi trực tiếp trong buổi họp ngay sau khi đoạn video được chiếu trên màn hình lớn. Sự việc diễn ra đúng thời điểm Real Madrid chuẩn bị đối đầu Elche ở La Liga rạng sáng 24/11, khiến tình huống càng trở nên nhạy cảm hơn.

Trước đó, Real Madrid đã dành những hành động tri ân đặc biệt cho Jota và em trai trong chuyến hành quân đến sân Anfield tại Champions League trước loạt trận FIFA Days tháng 11.

