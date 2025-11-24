Quan chức Nhà Trắng không nhận ra Ronaldo

Không phải ai cũng nhận ra Cristiano Ronaldo khi anh tham dự buổi tiệc chiêu đãi của Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 19/11.

Bà Rollins (trái) ban đầu không biết Ronaldo là ai.

Ronaldo và hôn thê Georgina Rodriguez có chuyến thăm Nhà Trắng cùng phái đoàn Saudi Arabia do Thái tử Mohammed bin Salman dẫn đầu. Sự hiện diện của cầu thủ 40 tuổi cho thấy sức ảnh hưởng vượt xa sân cỏ. Tuy nhiên, Brooke Rollins, Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ, lại không nhận ra Ronaldo lúc ngồi cạnh.

Trên Instagram, bà Rollins thú nhận: "Tôi nhìn tấm thẻ đặt chỗ ghi 'Mr. Ronaldo' và tự hỏi đó là ai. Vài phút sau, một người đàn ông cao lớn, nụ cười rạng rỡ xuất hiện. Tôi vẫn chưa nhận ra anh ấy, khiến bọn trẻ cực kỳ xấu hổ: 'Mẹ ơi, anh ấy có nhiều follower Instagram nhất thế giới mà'".

Dù vậy, bà Rollins cho biết bầu không khí nhanh chóng trở nên thân thiết và bàn tiệc náo nhiệt hơn. Bà khen Ronaldo và Georgina vì sự thân thiện, khiêm tốn và tràn đầy năng lượng tích cực, đồng thời bày tỏ niềm vui khi kết bạn mới: "Họ làm buổi tối thêm hoàn hảo. Một phước lành khi được gặp những con người tuyệt vời như vậy".

Chuyến thăm không chỉ mang ý nghĩa ngoại giao, mà còn đánh dấu sự xuất hiện trở lại của Ronaldo trên đất Mỹ, bất chấp scandal trong quá khứ. Trước đó, siêu sao người Bồ Đào Nha từng gửi tặng Tổng thống Trump chiếc áo đấu có chữ ký kèm thông điệp: "Tổng thống Donald J. Trump, chơi bóng vì hoà bình".

Ngoài ra, Ronaldo còn để lại khoảnh khắc đáng nhớ khi chụp ảnh sefie cùng Elon Musk và Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino. Những động thái của Ronaldo ở Mỹ khiến người hâm mộ thích thú và gây sốt trên mạng xã hội.