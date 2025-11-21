FIFA lại làm fan Ronaldo phẫn nộ

Poster World Cup 2026 mới của FIFA vẫn chưa làm hài lòng số đông người hâm mộ Cristiano Ronaldo.

Rạng sáng 21/11, fanpage của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) xóa poster World Cup 2026 không có Cristiano Ronaldo và đăng tấm mới với sự xuất hiện của CR7 ở vị trí trên cùng để chiều lòng fan của thủ quân tuyển Bồ Đào Nha.

Poster World Cup gây chú ý.

Tuy nhiên, đi kèm với hình ảnh của Ronaldo lại là các khoảnh khắc gợi nhớ về ký ức buồn của Bồ Đào Nha tại World Cup 2022, bao gồm màn ăn mừng Siu của Osman Bukari (Ghana) sau khi xé lưới Bồ Đào Nha, cú đánh đầu của En-Nesyri để giúp Morocco loại Bồ Đào Nha khỏi World Cup hay hình ảnh cầu thủ Hàn Quốc vui mừng sau chiến thắng 2-1 trước đội tuyển của Ronaldo.

Ở giữa tấm poster là hình của Lionel Messi, đội trưởng tuyển Argentina nâng cao chức vô địch thế giới với nụ cười rạng rỡ.

"FIFA chắc chắn có thù với Ronaldo", một CĐV bình luận. "Ronaldo sẽ không bao giờ giành được World Cup nếu Infantino còn tại vị", người thứ 2 cho biết. "Một cách để chế nhạo CR7", fan thú 3 lên tiếng.

Với cá nhân CR7, anh tiết lộ World Cup 2026 sẽ là lần cuối cùng tham dự cúp thế giới. Dù vậy, Ronaldo khẳng định di sản của bản thân không phụ thuộc vào việc có vô địch World Cup hay không.

"Nếu anh hỏi tôi: Cristiano, vô địch World Cup có phải là giấc mơ không? Không, đó không phải là giấc mơ", Ronaldo nói trong cuộc phỏng vấn với Piers Morgan. "Để định nghĩa điều gì? Để xác định xem tôi có thuộc nhóm những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử hay không, chỉ bằng một giải đấu gồm 6 hay 7 trận? Anh nghĩ như vậy là công bằng sao?".