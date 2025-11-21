Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

FIFA lại làm fan Ronaldo phẫn nộ

  • Thứ sáu, 21/11/2025 16:30 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Poster World Cup 2026 mới của FIFA vẫn chưa làm hài lòng số đông người hâm mộ Cristiano Ronaldo.

Rạng sáng 21/11, fanpage của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) xóa poster World Cup 2026 không có Cristiano Ronaldo và đăng tấm mới với sự xuất hiện của CR7 ở vị trí trên cùng để chiều lòng fan của thủ quân tuyển Bồ Đào Nha.

Ronaldo anh 1

Poster World Cup gây chú ý.

Tuy nhiên, đi kèm với hình ảnh của Ronaldo lại là các khoảnh khắc gợi nhớ về ký ức buồn của Bồ Đào Nha tại World Cup 2022, bao gồm màn ăn mừng Siu của Osman Bukari (Ghana) sau khi xé lưới Bồ Đào Nha, cú đánh đầu của En-Nesyri để giúp Morocco loại Bồ Đào Nha khỏi World Cup hay hình ảnh cầu thủ Hàn Quốc vui mừng sau chiến thắng 2-1 trước đội tuyển của Ronaldo.

Ở giữa tấm poster là hình của Lionel Messi, đội trưởng tuyển Argentina nâng cao chức vô địch thế giới với nụ cười rạng rỡ.

"FIFA chắc chắn có thù với Ronaldo", một CĐV bình luận. "Ronaldo sẽ không bao giờ giành được World Cup nếu Infantino còn tại vị", người thứ 2 cho biết. "Một cách để chế nhạo CR7", fan thú 3 lên tiếng.

Với cá nhân CR7, anh tiết lộ World Cup 2026 sẽ là lần cuối cùng tham dự cúp thế giới. Dù vậy, Ronaldo khẳng định di sản của bản thân không phụ thuộc vào việc có vô địch World Cup hay không.

"Nếu anh hỏi tôi: Cristiano, vô địch World Cup có phải là giấc mơ không? Không, đó không phải là giấc mơ", Ronaldo nói trong cuộc phỏng vấn với Piers Morgan. "Để định nghĩa điều gì? Để xác định xem tôi có thuộc nhóm những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử hay không, chỉ bằng một giải đấu gồm 6 hay 7 trận? Anh nghĩ như vậy là công bằng sao?".

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

McTominay bật nhảy cao hơn Ronaldo

Hôm 19/11, tiền vệ Scott McTominay tái hiện siêu phẩm móc bóng của Cristiano Ronaldo, đưa Scotland trở lại World Cup sau 28 năm chờ đợi.

10 giờ trước

Duy Anh

Ronaldo Cristiano Ronaldo FIFA Ronaldo World Cup Bồ Đào Nha

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

    Facebook

Đọc tiếp

Do tan bao cua mon the thao moi khai sinh hinh anh

Độ tàn bạo của môn thể thao mới khai sinh

1 giờ trước 19:30 21/11/2025

0

Australia vừa khai sinh môn thể thao mới có tên "Runnation" và chỉ trong vài giờ, đoạn video ghi lại những màn đối đầu đầu tiên thu hút hơn 3 triệu lượt xem.

HLV Thach Bao Khanh nghi PVF-CAND? hinh anh

HLV Thạch Bảo Khanh nghỉ PVF-CAND?

1 giờ trước 19:15 21/11/2025

0

HLV Thạch Bảo Khanh nhiều khả năng rời ghế nóng PVF-CAND khi V.League 2025/26 chưa đi được nửa chặng đường.

Ramos gio ra sao hinh anh

Ramos giờ ra sao

2 giờ trước 19:00 21/11/2025

0

Trung vệ Sergio Ramos chuẩn bị gia hạn hợp đồng với Monterrey khi sắp bước sang tuổi 40.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý