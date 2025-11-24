Rooney cảnh báo Liverpool có thể 'đi vào vết xe đổ' của MU

Wayne Rooney lên tiếng cảnh báo Liverpool sau thất bại 0-3 trước Nottingham Forest ngay tại Anfield hôm 22/11.

Liverpool đang lao dốc không phanh.

Forest chưa từng thắng hai trận liên tiếp ở Anfield từ năm 1963 và cũng thi đấu chật vật mùa này giữa những lần thay HLV liên tục. Dù vậy, đội khách vẫn buộc Liverpool phải thúc thủ. Nhà đương kim vô địch Anh tiếp tục cho thấy sự rời rạc và bất ổn ngay cả khi nhận được sự cổ vũ từ khán giả nhà.

Trên Match of the Day, Wayne Rooney cho rằng Liverpool đang đối mặt giai đoạn khủng hoảng giống cách MU trượt dốc vài năm qua. Anh nhấn mạnh vai trò của những thủ lĩnh phòng thay đồ trong lúc đội bóng thiếu phong độ.

“Liverpool là tập thể mạnh nhưng họ vật lộn cả mùa. Ngay cả khi thắng, màn trình diễn vẫn không ổn. Những người dẫn dắt đội phải kéo tinh thần lên, nếu không họ sẽ rơi xuống bảng xếp hạng như MU hay Tottenham từng trải qua”, Rooney nói.

Cựu đội trưởng Manchester United cho rằng nhiệm vụ cấp bách của Arne Slot là ổn định hàng thủ. “Khi khó khăn, điều quan trọng nhất là giữ khối đội hình. Liverpool lúc này quá mở và dễ bị khai thác”, anh nhận xét.

Liverpool đang trong quá trình tái thiết sau khi giành danh hiệu gần nhất chỉ vài tháng trước, nhưng phong độ hiện tại phơi bày nhiều vấn đề. Trong khi đó, đội bóng cũ của Rooney đã trả giá đắt cho sự sa sút mùa trước khi kết thúc ở vị trí 15 Premier League và mất suất dự cúp châu Âu.

Rooney cảnh báo Liverpool phải chặn đứng vòng xoáy khủng hoảng ngay lập tức nếu không muốn lặp lại kịch bản cay đắng của MU.