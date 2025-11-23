Dàn ứng viên thay Slot ở Liverpool

Tương lai của Arne Slot trở thành chủ đề nóng tại Anfield sau trận thua 0-3 trước Nottingham Forest, thất bại đậm nhất của Liverpool trên sân nhà trong kỷ nguyên Premier League.

Tương lai của Slot đang lâm nguy.

Nhà đương kim vô địch Premier League chỉ thắng một trong bảy trận gần nhất và rơi xuống nửa dưới bảng xếp hạng, dù chi 450 triệu bảng cho kỳ chuyển nhượng mùa hè. Sự sa sút khiến vị thế của HLV Slot lung lay, và ngay lập tức thị trường cá cược bắt đầu thay đổi. Điều gây bất ngờ nhất: Jurgen Klopp đang dẫn đầu danh sách ứng viên trở lại ghế nóng.

Klopp rời Liverpool vào tháng 5/2024 sau gần chín năm gắn bó, giai đoạn ông mang về mọi danh hiệu lớn cho CLB. Chiến lược gia người Đức nói lời chia tay vì “cạn năng lượng”, sau đó chuyển sang vai trò quản lý bóng đá toàn cầu cho hệ thống Red Bull.

Tuy nhiên, trong một chương trình phát sóng tháng trước, Klopp không bác bỏ khả năng tái hợp. Ông khẳng định nếu từng quay lại Anh làm HLV, đội duy nhất ông muốn dẫn dắt vẫn là Liverpool. Điều đó khiến các nhà cái nhanh chóng đẩy ông lên vị trí số một với tỷ lệ 4/1.

Ngay sau Klopp là Oliver Glasner của Crystal Palace với tỷ lệ 5/1. HLV người Áo từng vô địch Europa League cùng Eintracht Frankfurt và giành FA Cup với Palace mùa trước. Glasner còn có thành tích đáng nể khi thắng Liverpool trong ba lần đối đầu gần nhất, điều khiến ông thu hút sự chú ý của giới phân tích.

Andoni Iraola đứng thứ ba trong danh sách. HLV của Bournemouth nhận nhiều lời khen bởi cách giúp đội bóng nhỏ thi đấu bùng nổ và kết thúc mùa trước ở vị trí thứ 9. Dù mất nhiều trụ cột trong mùa hè, Bournemouth vẫn giữ được phong độ ổn định, và điều này khiến Iraola trở thành gương mặt tiềm năng cho Anfield.

Những cái tên khác cũng được nhắc đến gồm Unai Emery, Julian Nagelsmann và Diego Simeone. Tuy nhiên, Liverpool vẫn được dự đoán sẽ kiên nhẫn với Arne Slot. Dù vậy, sức ép đang tăng lên từng ngày, đặc biệt khi kết quả trên sân không còn che lấp được những vấn đề ngày càng rõ ràng.

Anfield luôn là nơi kỳ vọng lớn. Và lúc này, Slot cần một cú hích quan trọng để giữ vững chiếc ghế đang trở nên chông chênh hơn bao giờ hết.