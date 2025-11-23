Cú sốc với Isak

"Bom tấn" đắt giá Alexander Isak thiết lập kỷ lục buồn tồn tại hơn 100 năm tại Liverpool.

Isak tiếp tục tịt ngòi. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 23/11, Isak gây thất vọng khi không ghi bàn nào và chỉ chạm bóng 15 lần sau 67 phút thi đấu, trong trận thua 0-3 trước Nottingham Forest tại vòng 12 Premier League.

Chân sút người Thụy Điển trở thành cầu thủ đầu tiên sau hơn một thế kỷ của Liverpool để thua cả 4 trận đầu tiên đá chính tại giải VĐQG. Anh cân bằng kỷ lục buồn tồn tại từ năm 1906 của hậu vệ Percy Saul, khi cựu danh thủ này chứng kiến Liverpool thua liền bốn trận trước Sunderland, Birmingham, Everton và Arsenal trong mùa 1906/07.

Chuỗi kết quả thảm họa của Isak bắt đầu từ trận thua 1-2 trước Crystal Palace hồi tháng 9, cũng là thời điểm phong độ của Liverpool lao dốc sau chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp. Trong hai lần đá chính tiếp theo của Isak gặp Chelsea và MU, đội chủ sân Anfield đều kết thúc bằng thất bại 1-2. Gần nhất, thầy trò HLV Arne Slot thua bạc nhược trước Nottingham Forest.

Tính đến hiện tại, Isak mới ghi 1 bàn và góp 1 kiến tạo sau 9 trận cho Liverpool. Bàn duy nhất của anh đến tại Carabao Cup trước đối thủ hạng dưới Southampton.

Sức ép từ bản hợp đồng trị giá gần 150 triệu bảng khiến Isak chưa thể chứng tỏ bản thân. CĐV Liverpool vẫn kỳ vọng tuyển thủ Thụy Điển này sẽ sớm thích nghi và lấy lại phong độ.

Tất cả bàn thắng trận Liverpool 1-2 MU Đêm 19/10, MU xuất sắc đả bại Liverpool 2-1 ngay tại Anfield thuộc vòng 8 Premier League 2025/26.