Leverkusen thăng hoa

Tối 22/11, Bayer Leverkusen tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng khi hạ Wolfsburg 3-1 thuộc vòng 11 Bundesliga 2025/26.

Leverkusen lên nhì bảng Bundesliga.

Leverkusen lột xác kể từ khi sa thải HLV Erik ten Hag. Họ tiếp tục chứng minh điều đó tại Volkswagen Arena và tạm thời vươn lên vị trí thứ nhì tại Bundesliga. Trái ngược hoàn toàn là hình ảnh rệu rã của Wolfsburg. Đội chủ nhà vừa thay tướng và chìm sâu trong khủng hoảng kéo dài.

Wolfsburg bước vào trận đấu trong tình trạng hỗn loạn sau khi sa thải HLV Paul Simonis – người chỉ gắn bó 4 tháng nhưng để thua 8/11 trận gần nhất. Tân HLV tạm quyền Daniel Bauer chưa thể mang lại luồng sinh khí mới, đặc biệt khi đội chủ nhà mất gần nửa đội hình vì chấn thương.

Leverkusen với chuỗi 5 chiến thắng trong 6 vòng trước trận, lập tức áp đặt thế trận. Sự vượt trội được cụ thể hóa bằng bàn thắng sớm của Patrik Schick, trước khi Malik Tillman và Terrier ghi thêm 2 bàn ngay trong hiệp một. Nỗ lực của Wolfsburg chỉ có được bàn danh dự do công của Denis Vavro ở phút 57.

Một lần nữa, Leverkusen là đối thủ rất kỵ giơ với Wolfsburg. Đây là thắng lợi thứ 9 liên tiếp khi làm khách, trong đó 6/7 trận gần nhất không thủng lưới. Chiến thắng cũng nối dài mạch bất bại của Leverkusen trên sân Wolfsburg lên con số 9 trận.

Trận thua 1-3 không chỉ phơi bày sự mong manh của Wolfsburg, mà còn cho thấy Leverkusen đang ngày càng ổn định, biết cách thắng những trận phải thắng. Đó là yếu tố quan trọng trong cuộc đua vô địch.