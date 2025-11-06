Ten Hag được săn đón

HLV Erik ten Hag có thể trở lại Ajax làm việc sau khi bị Bayer Leverkusen sa thải hồi tháng 9.

Ten Hag được Ajax quan tâm. Ảnh: Reuters.

Theo tờ AD (Hà Lan), Ten Hag có buổi gặp gỡ thân mật với Giám đốc Điều hành Ajax, Alex Kroes, vào đầu tuần này. Hành động khiến dư luận dấy lên nghi vấn về khả năng tái hợp giữa đôi bên.

Giới truyền thông Hà Lan cho biết ông Kroes cân nhắc nghiêm túc việc thay HLV, và Ten Hag được xem là ứng viên số một. Dù vậy, Ten Hag vẫn tỏ ra đắn đo, bởi Ajax hiện tại không còn sở hữu dàn cầu thủ tài năng như thời Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt hay Hakim Ziyech.

Hiện Ajax dưới thời HLV John Heitinga đang rơi vào khủng hoảng. Sau 11 vòng đấu tại giải quốc nội, CLB mới chỉ có 5 chiến thắng và kém đội đầu bảng Feyenoord tới 8 điểm.

Tại Champions League, phong độ của Ajax còn thảm hại hơn khi thua cả Inter Milan, Marseille, Chelsea và mới nhất là thất bại 0-3 ngay trên sân nhà trước Galatasaray vào rạng sáng 6/11. Đại diện Hà Lan hiện xếp chót bảng và đối diện nguy cơ bị loại sớm.

Ten Hag từng có 4 năm thành công rực rỡ tại Ajax (2018–2022), giúp đội bóng giành nhiều danh hiệu quốc nội và vào đến bán kết Champions League 2019. Tuy nhiên, kể từ khi ông rời đi để dẫn dắt MU, Ajax đánh mất bản sắc vốn có.

Ngoài Ajax, Wolves ở Premier League cũng đang xem xét bổ nhiệm Ten Hag ngồi vào ghế HLV trưởng.

