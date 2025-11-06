Đội tuyển Việt Nam cho gọi 2 cầu thủ mới toanh

So với các lần tập trung đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik trước đây, hai gương mặt mới được triệu tập là Khổng Minh Gia Bảo, Nguyễn Trần Việt Cường.

Tiền đạo Xuân Son trở lại đội tuyển Việt Nam sau 8 tháng dưỡng thương.

Để chuẩn bị cho trận đấu với Lào vào ngày 18/11, HLV Kim Sang-sik công bố danh sách 26 cầu thủ đội tuyển Việt Nam.

Bên cạnh những gương mặt chủ chốt từng góp công lớn trong hành trình vô địch ASEAN Cup 2024, đội tuyển đón thêm những cái tên mới là Khổng Minh Gia Bảo, Nguyễn Trần Việt Cường, và sự trở lại của Lê Văn Đô, Trần Bảo Toàn.

Đây được xem là bước thử nghiệm quan trọng của nhà cầm quân người Hàn Quốc nhằm đa dạng hóa lối chơi và chuẩn bị cho giai đoạn then chốt của vòng loại Asian Cup 2027.

Khổng Minh Gia Bảo, sinh năm 2000, là gương mặt lần đầu góp mặt ở đội tuyển quốc gia. Trung vệ đang khoác áo CLB Công an TP.HCM sở hữu thể hình lý tưởng, lối chơi mạnh mẽ và khả năng đeo bám tốt. Anh trưởng thành từ lò đào tạo Công an Nhân Dân, từng khoác áo Phù Đổng Ninh Bình, Quảng Nam trước khi gia nhập CA TP.HCM vào tháng 8/2025.

Một gương mặt khác gây chú ý là Nguyễn Trần Việt Cường – tiền đạo sinh năm 2000 trưởng thành từ CLB Becamex TP.HCM. Anh sở hữu tốc độ, kỹ thuật và khả năng dứt điểm đa dạng, từng ghi 26 bàn cho đội bóng đất Thủ ở mùa 2024/25. Việt Cường từng khoác áo các đội tuyển trẻ U16 và U23 Việt Nam, nay được trao cơ hội lên tuyển quốc gia lần đầu tiên.

Trong khi đó, sự trở lại của Lê Văn Đô cũng thu hút sự quan tâm. Cầu thủ gốc Quảng Nam đang thi đấu nổi bật trong màu áo CLB Công An Hà Nội. Việc HLV Kim Sang-sik gọi Văn Đô trở lại cho thấy ông muốn hướng tới lối chơi tốc độ, hiện đại hơn.

Đáng chú ý, danh sách tập trung lần này cũng chào đón sự trở lại của tiền đạo Nguyễn Xuân Son sau gần một năm nghỉ thi đấu vì chấn thương. Cầu thủ thuộc biên chế CLB Nam Định đã bình phục hoàn toàn, nhưng khả năng đợt này sẽ chỉ lên để làm quen lại môi trường đội tuyển.

Danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị đấu với Lào.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 10/11 tại Việt Trì (Phú Thọ) và di chuyển sang Lào vào ngày 15/11 để chuẩn bị cho trận đấu lượt về vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Đợt tập trung này diễn ra cùng thời điểm với giai đoạn hội quân của U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 33, nên một số gương mặt trẻ được ưu tiên cho đội U22. Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik vẫn duy trì sự ổn định trong bộ khung, đồng thời trao cơ hội cho những nhân tố mới thể hiện mình.

Với lực lượng kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ, đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Lào để củng cố vị trí trong cuộc đua giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027.