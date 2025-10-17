Một tháng căng thẳng chờ tuyển Việt Nam

Trong một tháng tới, HLV Kim Sang-sik tiếp tục có lịch làm việc dày đặc để đảm bảo lực lượng tốt nhất cho U23 và đội tuyển Việt Nam.

Trong vòng một tháng tới, HLV Kim Sang-sik sẽ phải đối mặt với lịch làm việc dày đặc bậc nhất kể từ ngày ông nhậm chức. Khi các CLB trong nước bước vào giai đoạn khốc liệt của V.League, đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam lại đồng loạt chuẩn bị cho các nhiệm vụ quốc tế - một thử thách lớn đòi hỏi nhà cầm quân Hàn Quốc phải vừa tính đường dài, vừa ứng biến linh hoạt.

Cơn đau đầu mang tên lịch thi đấu

Từ nay đến giữa tháng 11, V.League sẽ liên tục diễn ra các vòng 7 đến 11 - quãng thời gian mang tính bản lề cho cả cuộc đua vô địch lẫn trụ hạng. Việc cầu thủ phải thi đấu dày đặc khiến nguy cơ chấn thương và quá tải tăng cao, trong khi chỉ ít tuần sau, tuyển Việt Nam phải làm khách trên sân Lào (ngày 19/11) ở vòng loại Asian Cup 2027.

Điều đó buộc HLV Kim Sang-sik phải dự phòng rủi ro từ sớm, điều thể hiện rõ ở đợt tập trung tháng 10, khi ông mạnh dạn trao cơ hội cho nhiều cầu thủ U23 trong màu áo đội tuyển quốc gia. Nước cờ ấy ban đầu vấp phải nghi ngại, nhưng thời gian chứng minh Kim Sang-sik đã đúng: nhóm cầu thủ trẻ cho thấy sự hòa nhập tốt, góp phần giúp tuyển Việt Nam duy trì nhịp độ thi đấu ổn định mà không phụ thuộc hoàn toàn vào những trụ cột vốn đang đối mặt với dấu hiệu quá tải và giảm động lực.

Lào không còn là “đội lót đường” dễ bắt nạt. Họ từng thắng Nepal 2-1 ở vòng loại Asian Cup 2027 và thể hiện tinh thần thi đấu kỷ luật, dù vẫn bộc lộ hạn chế lớn về thể lực, khả năng phòng ngự và tính cân bằng trong lối chơi. Sức mạnh của Lào nằm ở tinh thần chiến đấu và lợi thế sân nhà - những yếu tố có thể khiến bất kỳ đội bóng nào trả giá nếu nhập cuộc chủ quan.

HLV Kim Sang-sik đối mặt thử thách nhân sự kép ở tuyển Việt Nam.

Trong khi đó, HLV Kim Sang-sik đang chịu áp lực phải tạo ra một lối chơi rõ nét hơn cho tuyển Việt Nam, đặc biệt khi ông đang xây dựng đội hình xen kẽ giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Nếu không có lực lượng dày và đồng đều, việc duy trì sự ổn định cho cả đội tuyển và U23 là điều gần như bất khả thi.

Một mũi tên trúng hai đích

Tháng 10 vừa qua, ông Kim khéo léo “chia đôi” nguồn lực. Các cầu thủ U23 tốt nhất được cọ xát cùng tuyển Việt Nam, trong khi phần còn lại dưới sự dẫn dắt của trợ lý Đinh Hồng Vinh du đấu UAE, thi đấu giao hữu với U23 Qatar - những trận đấu mang giá trị chuyên môn cao. Cách làm này giúp ông Kim đạt hai mục tiêu cùng lúc: Xây dựng chiều sâu lực lượng cho đội tuyển quốc gia; Tạo nền tảng bản lĩnh thi đấu quốc tế cho U23 Việt Nam.

Sự chuẩn bị ấy sẽ phát huy tác dụng trong tháng 11, khi U23 Việt Nam dự giải giao hữu quốc tế tại Trung Quốc (từ 10 đến 18/11) đối đầu các đối thủ hàng đầu châu Á như Hàn Quốc, Uzbekistan. Song song đó, tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận then chốt với Lào.

Nếu không có sự tính toán từ sớm, HLV Kim khó có thể duy trì cường độ tập luyện, lối chơi thống nhất và phong độ cho cả hai đội trong cùng thời điểm.

Kể từ ngày đặt chân đến Việt Nam, HLV Kim Sang-sik thể hiện phong cách tỉ mỉ, chặt chẽ và khoa học. Ông không chỉ quan tâm đến từng trận đấu trước mắt mà còn hướng đến mục tiêu dài hạn - xây dựng một hệ thống nhân sự linh hoạt giữa U23 và đội tuyển. Sự kết nối ấy vừa đảm bảo tính kế thừa, vừa giúp bóng đá Việt Nam giảm phụ thuộc vào “thế hệ vàng” cũ.

Tháng 11 sẽ là bài kiểm tra thực sự cho chiến lược của nhà cầm quân người Hàn Quốc. Giữa áp lực thành tích và bài toán nhân sự chồng chéo, cách Kim Sang-sik điều phối lực lượng sẽ cho thấy bản lĩnh của một HLV hiện đại - người biết rằng, thành công không đến từ sự gấp gáp, mà từ tầm nhìn và sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho tương lai.