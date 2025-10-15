Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tuyển Việt Nam gây thất vọng

  • Thứ tư, 15/10/2025 05:34 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Tối 14/10, dù giành chiến thắng 1-0 trước Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027, nhưng không có cầu thủ nào của tuyển Việt Nam thi đấu thực sự nổi bật.

Không có cầu thủ Việt Nam nào được chấm 7 điểm. Ảnh: Anh Tiến.

Theo trang thống kê Besoccer, thủ môn Trần Trung Kiên là người có điểm số cao nhất của tuyển Việt Nam với 6,9 điểm. Điểm số này phần nào phản ánh thế trận nhọc nhằn của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Ở hàng phòng ngự, bộ ba Xuân Mạnh được chấm 6,5 điểm, Hiểu Minh và Duy Mạnh cùng được chấm 6,8 điểm. Đây là những cái tên hiếm hoi chạm mốc 6,5 điểm trở lên. Trong khi đó, tuyến giữa lại thể hiện phong độ mờ nhạt khi Quang Vinh, Thành Long và Tiến Anh cùng đạt 6,3 điểm, còn Hoàng Đức chỉ nhận 5,8 điểm - thấp nhất trong nhóm tiền vệ.

Nguyễn Văn Vĩ, Tiến Linh và Nguyễn Thanh Nhàn đều bị đánh giá dưới 6 điểm. Dù đối đầu với một đội bóng kém 62 bậc, tạo ra nhiều cơ hội, các chân sút áo trắng liên tục phung phí, từ cú sút dội cột dọc đến pha bóng vọt xà. Bàn thắng duy nhất của trận đấu, đáng chú ý, lại đến từ pha phản lưới nhà của cầu thủ bên phía Nepal ở phút thứ 5.

Sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik và tiền đạo Tiến Linh đều lý giải sự bế tắc trong tấn công do điều kiện thời tiết bất lợi. Trời mưa, sân trơn và bóng ướt, mặt sân xấu được cho là nguyên nhân chính dẫn đến việc tuyển Việt Nam không thể dứt điểm.

Ở phía đối diện, toàn bộ cầu thủ Nepal đều có điểm số dưới 6,5. Cầu thủ Shrestha - cầu thủ đốt lưới nhà bị chấm thấp nhất với chỉ 4,7 điểm, khép lại một trận đấu nghèo nàn về chuyên môn từ cả hai phía.

18 giờ trước

Anh Quân

tuyển việt nam Đỗ Duy Mạnh tuyển việt nam hlv kim sang-sik asian cup

  • Đỗ Duy Mạnh

    Đỗ Duy Mạnh

    Đỗ Duy Mạnh là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, anh đang chơi bóng vị trí tiền vệ của Hà Nội T&T và Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam,

    • Ngày sinh: 29/9/1996
    • Nơi sinh: Hà Nội
    • Chiều cao: 1.80 m

Đọc tiếp

