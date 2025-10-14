'Tuyển Việt Nam thắng ít là do thời tiết'

Sau chiến thắng 1-0 trước Nepal tối 14/10 trên sân Thống Nhất, HLV Kim Sang-sik cho rằng điều kiện thời tiết và mặt sân không thuận lợi ảnh hưởng lớn đến khả năng ghi bàn của tuyển Việt Nam, khiến đội không thể tạo ra tỷ số cách biệt như mong muốn.

HLV Kim Sang-sik tiếc khi không thể thắng đậm Nepal.

“Điều kiện thời tiết không tốt, mặt sân xấu nên đội không thể hiện được hết những gì đã chuẩn bị. Tôi tiếc nuối khi tuyển Việt Nam không ghi nhiều bàn thắng, nhưng toàn đội đã giành chiến thắng cả hai trận, đó là niềm vui muốn gửi đến người hâm mộ. Dù khó khăn, chiến thắng này vẫn là thành công, hoàn thành mục tiêu đề ra”, HLV Kim Sang-sik mở đầu họp báo sau trận.

Lý giải rõ hơn về chất lượng mặt sân, HLV Kim cho biết đội tuyển đã chuẩn bị nhiều bài tấn công trong 1/3 sân đối phương, nhưng việc di chuyển và dứt điểm bị ảnh hưởng đáng kể.

“Trước trận đấu, chúng tôi tập nhiều chiến thuật liên quan đến khâu dứt điểm. Mặt sân là một phần ảnh hưởng đến trận đấu. Tuy vậy, các cầu thủ vẫn cần xử lý chính xác hơn khi đứng trước cầu môn. Ở đợt tập trung tới, các cầu thủ cần rèn luyện tốt hơn, cả về tập thể lẫn cá nhân”, ông khẳng định.

Khi được hỏi vì sao đội áp đảo nhưng chỉ thắng nhờ pha phản lưới của đối thủ, HLV người Hàn Quốc thẳng thắn chia sẻ: “Đây là sân nhà và chúng ta hơn đối thủ nhiều mặt, nhưng các cầu thủ hơi vội, không tận dụng được cơ hội. Một số cầu thủ đuối sức, chưa thể hiện trọn vẹn lối chơi mà đội mong muốn”.

Ở trận này, ông Kim gây chú ý khi trao cơ hội đá chính cho nhiều cầu thủ trẻ U23 như Hiểu Minh, Thanh Nhàn và Trung Kiên. “Đây không phải là phần thưởng, mà là sự ghi nhận năng lực cạnh tranh của họ. Các cầu thủ trẻ giúp đội bóng vận hành tốt hơn. Hiểu Minh thể hiện tốt, bình tĩnh trong phòng ngự. Tôi cũng dành lời khen cho Đình Bắc và Văn Khang khi vào sân hiệp 2”, HLV Kim cho hay.

Nhắc đến Tiến Linh, tiền đạo chủ lực không ghi bàn ở trận này, HLV Kim Sang-sik tỏ ra thông cảm. “Cậu ấy có vài tình huống tốt nhưng không ghi bàn được. Tôi tiếc nuối, và bản thân cầu thủ cũng rất tiếc. Tuy nhiên, Tiến Linh hoạt động tốt trước khung thành, phát huy được điểm mạnh chạy chỗ và dứt điểm”, ông Kim vẫn đặt niềm tin vào Tiến Linh.