Jason Quang Vinh tiết lộ lời dặn của HLV Kim Sang-sik

Tối 11/10, đội phó Jason Quang Vinh có những chia sẻ thú vị về lời dặn của HLV Kim Sang-sik trước trận tái đấu với Nepal vào ngày 14/10 trên sân Thống Nhất.

Jason Quang Vinh đeo băng đội trưởng trong những phút cuối trận thắng Nepal 3-1. Ảnh: HOÀNG TÙNG

“HLV Kim nói với chúng tôi rằng phải kiên nhẫn. Toàn đội cần di chuyển bóng nhanh hơn, giữ nhịp độ và tận dụng tốt cơ hội. Chúng tôi đã làm được điều đó và ghi thêm hai bàn trong hiệp hai. Đội tuyển Việt Nam có nhiều cầu thủ giỏi và thông minh, nên việc phối hợp trở nên rất thuận lợi”, Jason chia sẻ.

Gia nhập tuyển Việt Nam không lâu, Jason cho biết anh cảm nhận rõ bầu không khí tích cực và tinh thần đoàn kết trong đội: “Tôi rất tự hào và hạnh phúc. Khi khoác áo đội tuyển Việt Nam, tôi cảm thấy thật sự tốt. Các đồng đội đã chào đón tôi nồng nhiệt, giúp tôi nhanh chóng hòa nhập, thoải mái và tự tin hơn. Cách chúng tôi thi đấu trong trận vừa qua khiến tôi rất vui”.

Nhìn lại chiến thắng trước Nepal hôm 9/10, tiền vệ sinh năm 2000 đánh giá cao tinh thần chiến đấu của đối thủ: “Nepal phòng ngự chắc chắn và phản công nhanh, gây cho chúng tôi không ít khó khăn. Nhưng toàn đội đã kiểm soát tốt thế trận, đặc biệt là khâu phòng ngự. Tôi hài lòng với màn trình diễn tập thể”.

Dù vui với kết quả, Jason cho biết HLV Kim Sang-sik vẫn giữ sự tập trung cao độ, chưa nói nhiều về trận tái đấu sắp tới. “Hiện tại chúng tôi chưa bàn thêm về trận thắng 3-1. Tôi nghĩ trong những buổi tập tới, ban huấn luyện sẽ điều chỉnh thêm về chiến thuật. Chúng tôi đã chơi tốt, nhưng cần quyết liệt hơn trong các tình huống phòng ngự chuyển trạng thái. Khi mất bóng, toàn đội phải pressing mạnh mẽ hơn để giành lại quyền kiểm soát nhanh nhất”, hậu vệ trái của tuyển Việt Nam cho biết.

Với tinh thần tích cực, sự cầu tiến và niềm tin từ HLV Kim Sang-sik, Jason Quang Vinh đang dần khẳng định vị trí của mình trong đội tuyển Việt Nam - một nhân tố mới mang đến năng lượng, sức trẻ và khát vọng cho “Những chiến binh sao vàng”.