Bóng đá Indonesia khiếu nại FIFA

Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) gửi đơn khiếu nại lên FIFA và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sau sự cố gây bức xúc ở trận đấu với Saudi Arabia, khi nhiều CĐV bị từ chối cho vào sân.

Indonesia tố bị đội chủ nhà Saudi Arabia đối xử bất công.

PSSI cho biết đính kèm đầy đủ tài liệu, bằng chứng và video ghi lại sự việc, nhằm chứng minh hành vi ngăn cản CĐV vào sân là có thật. Theo PSSI, đây là hành vi thiếu tôn trọng người hâm mộ và đi ngược lại tinh thần công bằng trong bóng đá quốc tế.

"Chúng tôi yêu cầu FIFA và AFC xem xét vụ việc một cách nghiêm túc để đảm bảo sự công bằng cho các cổ động viên Indonesia, những người luôn ủng hộ đội tuyển bằng tất cả niềm đam mê và tinh thần thể thao", PSSI nhấn mạnh.

Sự cố xảy ra trong bối cảnh tuyển Indonesia thi đấu vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á ở Saudi Arabia. Trên mạng xã hội, loạt video và hình ảnh cho thấy nhiều CĐV mặc áo đỏ bị chặn lại bên ngoài sân, dù xuất trình vé điện tử. Nhiều người bày tỏ phẫn nộ, cho rằng họ bị đối xử bất công so với CĐV chủ nhà.

Hiện FIFA và AFC chưa đưa ra phản hồi chính thức, nhưng theo giới chuyên môn, nếu điều tra xác nhận có vi phạm, ban tổ chức trận đấu hoặc đội chủ nhà có thể đối mặt án phạt nghiêm khắc.

Vụ việc làm dấy lên tranh luận về cách đối xử với CĐV Đông Nam Á tại các sự kiện quốc tế, trong khi PSSI khẳng định sẽ theo đuổi vụ việc đến cùng để bảo vệ danh dự người hâm mộ nước nhà.

Ở trận ra quân vòng loại 4 World Cup hôm 9/10, Indonesia thua ngược Saudi Arabia 2-3. "Tim Garuda" buộc phải thắng Iraq vào tối mai để nuôi hy vọng giành vé dự World Cup 2026.