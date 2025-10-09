Indonesia bị trừ điểm sau trận thua Saudi Arabia

Trận thua Saudi Arabia khiến Indonesia bị trừ điểm trên bảng xếp hạng FIFA, đồng thời giấc mơ World Cup 2026 thêm xa vời.

Indonesia bị trừ điểm trên BXH FIFA.

Theo Footy Rankings, Indonesia bị trừ khoảng 6,68 điểm sau trận thua trước Saudi Arabia. Trước trận, đội bóng xứ vạn đảo đứng thứ 119 thế giới với 1.157,94 điểm. Giờ đây, con số giảm xuống còn khoảng 1.151,26 điểm.

Dù vậy, sự sụt giảm không khiến Indonesia rơi khỏi vị trí hiện tại. Với Indonesia, thất bại trước một đối thủ thuộc "top 60 thế giới" khiến tổn thất điểm số là điều khó tránh, nhưng sự chênh lệch lớn giữa 2 đội cũng giúp mức trừ điểm được hạn chế.

Khu vực xếp hạng quanh Indonesia (từ 115-125 thế giới) đang cực kỳ sít sao. Mỗi trận giao hữu hay vòng loại đều có thể làm thay đổi thứ hạng. Tuy nhiên, 1.151,26 điểm ở hiện tại đủ để Indonesia duy trì vị trí thứ 119 thế giới, đồng thời thứ 19 châu Á, một thứ hạng phản ánh đúng năng lực của đội bóng này.

Ở khu vực Đông Nam Á, tuyển Thái Lan đứng đầu với vị trí 101 nhờ thành tích á quân King's Cup 2025. Trong khi đó, Việt Nam xếp thứ 114, nhỉnh hơn Indonesia 5 bậc, Malaysia 9 bậc và Philippines tận 29 bậc.

Trên sân King Abdullah Sport City rạng sáng 9/10 (giờ Việt Nam), thầy trò Patrick Kluivert hai lần ghi bàn từ chấm phạt đền, nhưng vẫn chấp nhận thất bại 2-3 trước đội chủ nhà. Thua Saudi Arabia là đòn giáng mạnh vào tham vọng World Cup, song Indonesia chưa hết cơ hội. Họ sẽ chạm trán Iraq vào ngày 12/10 tới, một trận cầu được xem như phép thử sinh tử cho khát vọng tiến xa của bóng đá Indonesia.