Kịch bản khó tin để Indonesia dự World Cup 2026

Indonesia chỉ còn 2% cơ hội giành vé vào thẳng World Cup 2026, sau khi để thua Saudi Arabia 2-3 ở trận ra quân bảng B, vòng loại thứ 4 World Cup 2026 khu vực châu Á.

Patrick Kluivert và các học trò đang chịu áp lực lớn.

Rạng sáng 9/10, trên sân King Abdullah Sports City, Indonesia thua ngược đội chủ nhà Saudi Arabia 2-3. Dù Kevin Diks ghi bàn mở tỷ số trước ở phút 11, đội bóng xứ vạn đảo không thể bảo toàn lợi thế.

Theo mô hình tính toán của Opta, sau chiến thắng này, cơ hội để Saudi Arabia giành vé trực tiếp tham dự World Cup 2026 đang ở mức 67,1%. Trong khi đó, Indonesia chỉ còn 2% cơ hội giành vé vào thẳng World Cup 2026.

Kịch bản điên rồ nhất để Indonesia dẫn đầu bảng B, qua đó giành vé trực tiếp dự World Cup, đó là họ phải thắng Iraq ở trận đấu diễn ra vào rạng sáng 12/10 với cách biệt từ 2 bàn trở lên.

Sau đó Iraq phải thắng chính Saudi Arabia trong lượt trận cuối với cách biệt tối thiểu. Trong trường hợp này, ba đội Iraq, Saudi Arabia và Indonesia sẽ có cùng 3 điểm, nhưng đội bóng Đông Nam Á xếp trên nhờ hiệu số.

Tuyển Indonesia gặp khó ở vòng loại thứ 4 World Cup.

Trong trường hợp Indonesia chỉ thắng Iraq với cách biệt tối thiểu 1 bàn, họ phải cầu mong Iraq thắng Saudi Arabia với cách biệt cũng tối thiểu. Đồng thời, số bàn thắng Indonesia ghi được sau 2 trận phải nhiều hơn số bàn thắng Iraq và Saudi Arabia ghi được. Hiển nhiên, kịch bản này rất khó xảy ra.

Hiện tại, Indonesia vẫn còn cơ hội để tranh suất nhì bảng B, qua đó lọt vào vòng loại thứ 5 World Cup 2026 khu vực châu Á. Họ buộc phải có điểm trước Iraq ở loạt tiếp theo.

Đội xếp nhì bảng B sẽ chơi vòng loại thứ 5 World Cup 2026 khu vực châu Á với đội xếp nhì bảng A, để tranh một tấm vé dự vòng play-off liên lục địa.