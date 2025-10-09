Đội nhà thua, CĐV Indonesia vẫn ca ngợi trọng tài

Phần đông người hâm mộ Indonesia ấn tượng trước màn thể hiện của trọng tài người Kuwait, Ahmad Al-Ali, dù đội bóng xứ vạn đảo thua ngược đội chủ nhà Saudi Arabia 2-3.

Trọng tài người Kuwait, Ahmad Al-Ali, có màn thể hiện tốt khi cầm còi trận đấu giữa Saudi Arabia và Indonesia.

Rạng sáng 9/10, trên sân King Abdullah Sports City, dù Kevin Diks ghi bàn mở tỷ số trước ở phút 11, đội bóng xứ vạn đảo không thể bảo toàn lợi thế ở trận ra quân bảng B, vòng loại thứ 4 World Cup 2026 khu vực châu Á.

Tuy nhiên, tâm điểm chú ý không chỉ nằm ở kết quả trận đấu mà còn là màn trình diễn từ trọng tài người Kuwait, Ahmad Al-Ali. Theo Bola, sự công tâm của ông Ahmad Al-Ali khiến cộng đồng mạng Indonesia phải thay đổi cách nhìn.

Trước trận đấu, "vua áo đen" này từng là chủ đề bàn tán sôi nổi trong cộng đồng người hâm mộ bóng đá Indonesia. Là trọng tài đến từ Kuwait, một quốc gia Trung Đông, ông bị nghi ngờ có thể sẽ thiên vị Saudi Arabia.

Sau khi trận đấu kết thúc, ông Ahmad Al-Ali chứng minh điều ngược lại khi điều khiển trận đấu xuất sắc. Ông trao cho đội tuyển Indonesia hai quả phạt đền, cả hai đều được hậu vệ Kevin Diks thực hiện thành công.

Indonesia từng đề nghị AFC đổi trọng tài Ahmed Al-Ali.

Không dừng lại ở đó, trọng tài 38 tuổi này còn mạnh tay rút hai thẻ đỏ cho tuyển Saudi Arabia, truất quyền thi đấu của cầu thủ Mohamed Kanno và một thành viên ban huấn luyện đội chủ nhà vì lỗi phản ứng.

Sau trận đấu, trọng tài Ahmad Al-Ali trở thành chủ đề nóng trên nền tảng mạng xã hội Indonesia. Nhiều người hâm mộ bóng đá xứ vạn đảo bày tỏ sự thán phục, gửi lời xin lỗi đến vị trọng tài này vì vội vàng nghi ngờ tính công bằng của ông trước trận đấu.

Những bình luận trên mạng xã hội cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong thái độ của người hâm mộ, từ sự nghi ngờ ban đầu đến sự tôn trọng và cảm kích đối với cách làm việc chuyên nghiệp của Ahmad Al-Ali.

"Xin lỗi vì đã nghi ngờ ông", một cư dân mạng Indonesia viết về trọng tài Ahmad Al-Ali. "Dù Indonesia thua, nhưng chúng ta không có gì phải phàn nàn về trọng tài", một CĐV khác bình luận.