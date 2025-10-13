Trước trận tái đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nepal lúc 19h30 ngày 14/10 trên sân Thống Nhất, HLV Kim Sang-sik muốn toàn đội phải ghi nhiều bàn hơn so với trận lượt đi.

HLV Kim Sang-sik muốn thắng đậm Nepal.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết toàn đội đang có tinh thần tốt và hướng tới một trận đấu cống hiến. Ông nhận định đối thủ nhiều khả năng chơi phòng ngự số đông, vì vậy Việt Nam cần chủ động kiểm soát bóng, tấn công nhanh và phối hợp hiệu quả hơn. “Chúng tôi phải tấn công chủ động, di chuyển tốt và dứt điểm chính xác hơn”, HLV Kim nhấn mạnh trong cuộc họp báo chiều 13/10.

Theo thống kê nội bộ, tuyển Việt Nam tạo ra tới 20 cơ hội ở trận ra quân nhưng chỉ ghi được ba bàn trong chiến thắng 3-1 trước Nepal hôm 9/10. HLV Kim thừa nhận hiệu suất đó chưa đáp ứng kỳ vọng, đồng thời tiết lộ ban huấn luyện đã có những điều chỉnh nhằm cải thiện khâu dứt điểm. Ông kỳ vọng các tiền đạo, đặc biệt là Tiến Linh, sẽ thể hiện được bản năng săn bàn ở trận tới.

Về nhân sự, trung vệ Bùi Tiến Dũng nhiều khả năng vắng mặt do chấn thương lưng gặp phải ở trận trước. Dù vậy, ông Kim khẳng định đội vẫn có đủ lựa chọn để đảm bảo sự chắc chắn nơi hàng thủ.

Trước câu hỏi về việc chưa trao cơ hội cho các cầu thủ U23 ở trận lượt đi, chiến lược gia 47 tuổi cho biết đang cân nhắc sử dụng nhiều gương mặt trẻ hơn, sau khi họ thể hiện tốt trong buổi tập cuối cùng.

Bên cạnh đó, HLV Kim tiết lộ đội tuyển không chỉ tập trung vào những pha phối hợp mở mà còn chú trọng khai thác tối đa các tình huống cố định - yếu tố có thể tạo ra khác biệt trước các đối thủ chơi phòng ngự lùi sâu.

“Điều quan trọng là giữ sạch lưới và tận dụng tối đa cơ hội”, ông nói. “Chúng tôi muốn cống hiến cho khán giả một chiến thắng trọn vẹn và thuyết phục hơn nữa”.

Trận Việt Nam gặp Nepal thuộc vòng loại thứ tư Asian Cup 2027 sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 14/10 trên sân Thống Nhất (TP.HCM).