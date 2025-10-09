HLV Kim Sang-sik muốn hàng công chắt chiu cơ hội

“Mặc dù cầu thủ đã dứt điểm nhiều, 3 bàn thắng cũng là thành công. Nếu chắt chiu hơn ở những tình huống cuối cùng, chúng ta có thể ghi được nhiều bàn hơn,” HLV Kim mở đầu phần họp báo với nhận xét về hàng công.
Tuy nhiên, bàn gỡ hòa của Nepal ở hiệp 1 khiến ông Kim chưa hoàn toàn yên tâm. “Đó là pha bóng cố định, các cầu thủ cần tập trung hơn trong khâu phòng ngự. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm để có thể chống đỡ tốt hơn. Nepal hôm nay thi đấu khá tốt, đặc biệt là thể lực của họ đã tạo ra không ít khó khăn cho Việt Nam”, ông nói.
Ở hiệp 2, đội tuyển Việt Nam chủ động điều chỉnh chiến thuật để duy trì áp lực và khai thác lợi thế về quân số. “Hiệp 1, chúng tôi thi đấu an toàn, sang hiệp 2, ban huấn luyện muốn tận dụng các cầu thủ có xu hướng tấn công khi đối thủ bắt đầu mệt. Về mặt chiến thuật, toàn đội đã thực hiện tốt và đạt được kết quả như mong đợi”, ông Kim chia sẻ.
Một trong những điểm sáng đáng chú ý của Việt Nam là sự trở lại của thủ môn Đặng Văn Lâm trong khung gỗ. Dù không phải làm việc quá nhiều, Văn Lâm vẫn nhận được lời khen từ HLV trưởng.
“Trước đợt tập trung, Văn Lâm thể hiện rất tốt ở CLB. Hôm nay khó đánh giá cậu ấy toàn diện vì Nepal không có nhiều cú sút nguy hiểm, nhưng nhìn chung Lâm đã thi đấu ổn định và mang lại sự an tâm cho hàng thủ”, ông Kim nhận xét.
Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng nhấn mạnh rằng chiến thắng trước Nepal mới chỉ là một phần nhỏ trong hành trình dài ở vòng loại Asian Cup 2027.
“Malaysia cũng giành chiến thắng ở lượt đấu này, nên chúng ta không được phép chủ quan. Tuyển Việt Nam sẽ phải tiếp tục nỗ lực trong 3 trận tiếp theo. Chúng tôi tập trung vào việc chuẩn bị tốt nhất cho từng trận, không quá nghĩ đến đối thủ”, ông nói.
