Hơi thở mới của tuyển Việt Nam

HLV Kim Sang-sik gọi 8 cầu thủ U23 lên tuyển Việt Nam cho hai trận gặp Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027, vừa là thử thách, vừa là cơ hội để họ khẳng định mình.

HLV Kim Sang-sik gọi 8 cầu thủ thuộc lứa U23 lên tuyển. Ảnh: VFF.

Trong 24 cầu thủ hội quân lần này, chiến lược gia người Hàn Quốc trao cơ hội cho 8 gương mặt U23 gồm Trần Trung Kiên, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Nhật Minh, Khuất Văn Khang, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Thanh Nhàn. Đây đều là những cầu thủ được ra sân thường xuyên ở CLB, giữ vai trò trụ cột của U23 Việt Nam. Sự góp mặt của họ cho thấy định hướng làm mới lực lượng, song đi kèm là sự cân bằng với bộ khung cựu binh vốn đã quen thuộc.

Dấu hiệu tích cực từ cầu thủ trẻ

“Tôi cho rằng việc có những cầu thủ trẻ trong đội hình luôn là điều tích cực. Dù có được ra sân hay không, họ vẫn sẽ học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và từ đó có cơ hội trưởng thành để trở thành những nhân tố quan trọng trong tương lai”, nhà báo Pathomphong Khongnamchok của tờ PressZing (Thái Lan) chia sẻ với Tri Thức - Znews khi bản danh sách được công bố.

“1/3 đội hình là cầu thủ trẻ nhưng đây là chiến lược rõ ràng”, cây bút người Thái Lan nhấn mạnh.

Nhà báo Khongnamchok nói như vậy là bởi bên cạnh các cầu thủ trẻ, tuyển Việt Nam vẫn duy trì bộ khung với các cầu thủ kỳ cựu như Văn Lâm, Duy Mạnh, Tiến Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh và Tuấn Hải. Họ vừa là chỗ dựa cho đàn em, vừa là đối thủ cạnh tranh tạo động lực cho lớp trẻ. Trong bối cảnh một số trụ cột chững lại phong độ hoặc chấn thương, việc bổ sung gương mặt trẻ khỏe, giàu khát khao được coi là cần thiết.

Các cầu thủ U23 cần khẳng định mình ngay trong tập luyện, từ khả năng thích nghi chiến thuật, sự ăn ý với đồng đội cho tới tinh thần sẵn sàng mỗi khi được trao cơ hội. HLV Kim Sang-sik vốn nổi tiếng ưa chuộng lối đá kỷ luật, pressing cường độ cao, vì vậy sức bền và phản ứng nhanh là tiêu chí bắt buộc.

Sự có mặt của các cầu thủ trẻ được kỳ vọng mang tới làn gió mới cho tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF.

Cây bút đến từ xứ chùa vàng nói về cơ hội ra sân của các cầu thủ trẻ: “ Sự cạnh tranh ở các vị trí của tuyển Việt Nam sẽ rất chật chội. Một vài cầu thủ trẻ sẽ có cơ hội ra sân, dù không đá chính thì cũng có thể được vào sân từ băng ghế dự bị. Sự hiện diện của họ vẫn là tín hiệu tích cực”.

Theo lịch, tuyển Việt Nam sẽ gặp Nepal ngày 9/10 và 14/10. Đối thủ hiện đứng hạng 176 FIFA, kém Việt Nam 62 bậc, và toàn thua hai trận trước Malaysia (0-2) cùng Lào (1-2). Đây rõ ràng là cơ hội để Kim Sang-sik thử nghiệm, kiểm tra sự hòa nhập của lứa U23 mà không phải chịu sức ép quá lớn về kết quả.

Tính toán của HLV Kim Sang-sik

Các cầu thủ kỳ cựu là động lực để các cầu thủ trẻ nỗ lực. Ảnh: VFF.

Trong nhóm các cầu thủ U23, thủ môn Trần Trung Kiên đang ngày một trưởng thành. Anh có những màn trình diễn ấn tượng tại V.League, là sự lựa chọn số một của U23 Việt Nam. Nhưng để cạnh tranh với đàn anh Văn Lâm - thủ môn giàu kinh nghiệm và ổn định nhất nhiều năm qua thì người gác đền thuộc biên chế HAGL cần phải nỗ lực hơn rất nhiều.

Ở hàng thủ, Hiểu Minh và Nhật Minh đều có ưu thế thể hình, khả năng tranh chấp, hứa hẹn mang tới sự tươi mới. Tuyến giữa, Văn Khang và Xuân Bắc đã chứng minh vai trò tại U23, đặc biệt Văn Khang có thâm niên ăn cơm tuyển từ rất sớm.

Trên hàng công, Đình Bắc và Thanh Nhàn được đánh giá cao ở tốc độ, sự xông xáo và kỹ năng tạo đột biến. Trong đó, Đình Bắc cũng từng để lại dấu ấn bằng bàn thắng vào lưới Nhật Bản dưới thời HLV Troussier. Dù vậy, tất cả vẫn cần vượt qua rào cản kinh nghiệm khi phải cạnh tranh với những đàn anh dày dạn như Tiến Linh hay Tuấn Hải.

Tuy nhiên, sự có mặt của 8 cầu thủ thuộc lứa U23 cũng mang ý nghĩa chuẩn bị cho đường dài. Họ không chỉ phục vụ chiến dịch vòng loại Asian Cup 2027, mà còn là nòng cốt hướng tới SEA Games 33, VCK U23 châu Á 2026 và xa hơn là vòng loại World Cup 2030. Làm quen sớm với môi trường đội tuyển quốc gia sẽ giúp các cầu thủ trẻ rút ngắn khoảng cách trình độ, sẵn sàng kế thừa đàn anh trong vài năm tới.

“Việt Nam đang là nền bóng đá hàng đầu Đông Nam Á, gần như không có đối thủ trong khu vực. Từ ASEAN Cup đến U23 Đông Nam Á, các đội tuyển đều vô địch. Ở SEA Games, Việt Nam cùng Thái Lan và Indonesia là top 3 ứng viên, nhưng có lẽ hai đối thủ kia khó cạnh tranh HCV với Việt Nam”, Pathomphong nhận định.

Cánh cửa đội tuyển mở ra cho các cầu thủ trẻ. Còn với HLV Kim Sang-sik, ai thể hiện tốt, đáp ứng yêu cầu chiến thuật thì đều có cơ hội thi đấu. Hai trận gặp Nepal vì thế trở thành phép thử quan trọng.

Nếu tận dụng tốt, tuyển Việt Nam sẽ có thêm nguồn năng lượng mới. Còn người hâm mộ có thể kỳ vọng vào một thế hệ kế cận đủ sức gánh vác trọng trách trong tương lai.