Văn Trường: ‘U23 Việt Nam thoải mái chiến đấu ở giải châu Á’

Tiền vệ Nguyễn Văn Trường khẳng định các đối thủ ở VCK U23 châu Á mạnh như nhau, gặp đối thủ nào U23 Việt Nam cũng sẽ thoải mái thi đấu.

Văn Trường cùng dàn sao U23 Việt Nam trong sự kiện chiều 6/10. Ảnh: VFF.

“Khoảng 3 tháng qua, chúng tôi được thi đấu và tập huấn nhiều giải do VFF tổ chức. U23 Việt Nam cũng giành kết quả tốt ở giải U23 Đông Nam Á. Bước vào VCK U23 châu Á, đội nào cũng mạnh như nhau, nên chúng tôi cứ thoải mái chiến đấu”, Văn Trường chia sẻ trong Lễ ra mắt VFF App chiều 6/10.

Anh cho rằng sau những giải đấu cọ xát gần đây, tập thể đang có sự chuẩn bị tích cực cả về chuyên môn lẫn tâm lý. Khi được hỏi về tân binh Vadim Nguyễn, sao trẻ của Hà Nội cho biết: “Chúng tôi mới tập với nhau được hai buổi nên chưa đánh giá được nhiều. Nhưng nếu đã được các thầy tin tưởng, chắc chắn Vadim phải có điều gì đặc biệt mới được gọi lên tuyển”.

Trở lại với sự kiện,VFF gọi nền tảng số này là “cầu thủ thứ 12” của bóng đá Việt Nam. Văn Trường và dàn sao U23 Việt Nam như Lý Đức, Lê Viktor, Thái Sơn cùng các cầu thủ của đội dự tuyển trẻ nữ Việt Nam háo hức trước ứng dụng có thể tương tác với người hâm mộ.

Phó chủ tịch VFF - Nguyễn Trung Kiên nhấn mạnh: “Chúng tôi mong muốn kiến tạo một không gian số hiện đại và thân thiện, nơi người hâm mộ được kết nối trực tiếp, tham gia tích cực và cảm nhận rõ vai trò như cầu thủ thứ 12. Nền tảng này không chỉ đem đến trải nghiệm độc quyền và cá nhân hóa, mà còn giúp củng cố mối quan hệ giữa các đội tuyển quốc gia và người hâm mộ”.

VFF kỳ vọng mỗi cổ động viên đều được trân trọng và tôn vinh, từ đó tạo nguồn lực tinh thần để bóng đá Việt Nam chinh phục những mục tiêu lớn hơn trên đấu trường quốc tế. Trước mắt, người hâm mộ có thể trực tiếp theo dõi hai trận đấu của tuyển Việt Nam với Nepal ở Vòng loại Asian Cup 2027, cũng như đồng hành cùng U23 Việt Nam ở SEA Games 33 hay VCK U23 châu Á 2026.