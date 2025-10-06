Harry Kewell: ‘Tôi sẽ đưa Hà Nội trở lại vị thế vốn có’

HLV Harry Kewell đặt mục tiêu giúp Hà Nội trở lại đỉnh cao, đồng thời tạo ra môi trường phát triển cho cầu thủ bằng triết lý bóng đá cầu thị và giàu khát vọng.

HLV Harry Kewell (áo xanh ở giữa) muốn đưa Hà Nội trở lại vị thế vốn có.

“Hy vọng rằng, chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên bầu không khí tuyệt vời và tôi muốn đưa Hà Nội trở lại vị thế vốn có. Đó là lý do tôi có mặt ở đây”, Harry Kewell nói về lý do tới Hà Nội làm việc.

HLV Harry Kewell được bổ nhiệm làm HLV của đội bóng thủ đô vào sáng ngày 4/10. Chiến lược gia sinh năm 1978 có mặt tại Hà Nội vào chiều qua (5/10) trong sự chào đón nồng nhiệt của các CĐV của đội bóng.

Sau quãng thời gian thi đấu và huấn luyện ở nhiều môi trường bóng đá khác nhau, cựu danh thủ người Australia mang theo hành trang là sự cởi mở và thích nghi. Với ông, điểm quan trọng nhất để thành công không chỉ nằm ở chiến thuật mà còn ở cách truyền cảm hứng cho cầu thủ.

HLV Harry Kewell cho biết từng làm việc với nhiều cầu thủ châu Á. Điều để lại ấn tượng mạnh nhất với ông chính là sự nỗ lực phi thường của họ trong mỗi buổi tập và trận đấu. Từ trải nghiệm ấy, ông tin rằng bóng đá Việt Nam cũng sở hữu những con người có khát vọng lớn, sẵn sàng tiếp thu và cải thiện bản thân.

“Điều tuyệt vời nhất khi làm HLV là tạo ra một môi trường mà các cầu thủ muốn gia nhập và học hỏi. Tôi muốn đến nơi mà cầu thủ có sự cầu thị. Việt Nam chính là nơi như vậy”, HLV Kewell nhấn mạnh.

HLV Harry Kewell sẽ ra mắt trong trận đấu Hà Nội tiếp đón Ninh Bình ở vòng 7 V.League 2025/26.

Nhà cầm quân 46 tuổi không giấu tham vọng biến Hà Nội trở thành đội bóng có lối chơi hấp dẫn, dựa trên nền tảng của tinh thần học hỏi và khát khao tiến bộ. “Giúp cầu thủ tốt lên mỗi ngày là công việc của tôi. Khi họ tiến bộ, đội bóng sẽ đi lên”, ông nói thêm.

Ngoài chuyên môn, HLV Harry Kewell cũng nhấn mạnh yếu tố hòa nhập với văn hóa bản địa. Ông cho biết từng khuyên các con mình rằng: “Khi đến bất kỳ đâu, con cũng phải đón nhận văn hóa ở đó. Nếu làm được, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn rất nhiều”.

Trước mắt, chiến lược gia người Australia sẽ phải đối diện với áp lực lớn khi Hà Nội đặt mục tiêu đua vô địch V.League. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Australia tỏ ra sẵn sàng với thử thách. “Tôi rất hào hứng và mong chờ những gì phía trước”, ông khẳng định.

Tại Hà Nội, HLV Harry Kewell sẽ có hai tuần làm quen với các học trò trước khi ra mắt người hâm mộ bóng đá thủ đô bằng trận đón tiếp Ninh Bình ở vòng 7 V.League 2025/26. Trận đấu sẽ diễn ra lúc 19h15 ngày 18/10.