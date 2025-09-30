Thêm hai ngoại binh được HLV Kim Sang-sik đề xuất nhập tịch

Đề xuất nhập tịch cho hai ngoại binh vệ Janclesio Almeida Santos và tiền đạo Geovane Magno Candido Silveira của Ninh Bình được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTT&DL) trình Bộ Tư pháp.

Geovane là một trong hai ngoại binh của Ninh Bình được HLV Kim Sang-sik đề xuất nhập tịch. Ảnh: Ninh Bình FC.

Trong công văn gửi Bộ Tư pháp ngày 29/9, Bộ VHTT&DL nhấn mạnh hai cầu thủ Brazil thể hiện tinh thần cống hiến, chuyên nghiệp và mong muốn gắn bó lâu dài tại Việt Nam.

“Trên cơ sở đề nghị của VFF và đề xuất của ông Kim Sang-sik, HLV trưởng đội tuyển quốc gia, Bộ VHTT&DL trân trọng đề nghị Bộ Tư pháp hỗ trợ thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam cho hai cầu thủ Geovane Magno và Janclesio Almeida Santos”, công văn nêu rõ.

Geovane Magno sinh năm 1994, gia nhập bóng đá Việt Nam từ tháng 5/2019. Anh từng khoác áo Sài Gòn FC, Hà Nội , Thể Công Viettel, CAHN và hiện chơi cho Ninh Bình.

Tiền đạo người Brazil được đánh giá cao nhờ khả năng xử lý bóng kỹ thuật và hiệu quả ghi bàn, với 21 bàn thắng trong quãng thời gian thi đấu tại V.League. Geovane từng là nhân tố quan trọng giúp các CLB cũ cạnh tranh thứ hạng cao, đồng thời được nhiều chuyên gia nhận định phù hợp với phong cách kỹ thuật của tuyển Việt Nam.

Còn trung vệ Janclesio Almeida Santos sinh năm 1993, cũng đặt chân tới Việt Nam từ tháng 6/2019. Anh từng thi đấu cho Thể Công Viettel, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Bình Dương trước khi gia nhập Ninh Bình.

Với thể hình, khả năng tranh chấp và kinh nghiệm nhiều năm ở V.League, Janclesio được xem là trung vệ ngoại bền bỉ, góp phần quan trọng trong hệ thống phòng ngự của các CLB mà anh từng khoác áo.

Nếu quá trình nhập tịch được thông qua, Geovane và Janclesio sẽ trở thành những sự bổ sung chất lượng, vừa giúp CLB Ninh Bình tăng tính ổn định trong mùa giải đầu tiên ở V.League, vừa mở ra thêm lựa chọn nhân sự cho HLV Kim Sang-sik ở tuyển quốc gia.

Trước đó, HLV Kim Sang-sik cũng đã đề xuất nhập tịch cho Gustavo Santos của Đà Nẵng. Việc nhiều ngoại binh dày dạn kinh nghiệm được đưa vào diện xem xét nhập quốc tịch cho thấy định hướng mở rộng nguồn lực cầu thủ của bóng đá Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc và yêu cầu cạnh tranh ngày càng cao ở các giải quốc tế.