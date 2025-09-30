Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
HLV Nguyễn Anh Đức chia tay Becamex TP.HCM

  • Thứ ba, 30/9/2025 11:41 (GMT+7)
  • 30 phút trước

Sáng 30/9, HLV Nguyễn Anh Đức được cho là thông báo rời cương vị thuyền trưởng Becamex TP.HCM sau khởi đầu thất vọng ở V.League 2025/26.

HLV Anh Đức được cho là từ chức ở Becamex TP.HCM.

“Có lẽ nên dừng lại để mọi thứ tốt đẹp hơn. Rất tiếc khi mọi thứ vẫn đang dang dở, nhưng vẫn rất trân trọng và cám ơn những ngày tháng đã qua ở Becamex TP.HCM. Xin tạm biệt và chúc đội luôn thành công ở chặng đường phía trước”, HLV Nguyễn Anh Đức chia sẻ trên trang cá nhân.

Quyết định này của cựu trợ lý HLV Park Hang-seo không gây bất ngờ. Sau chiến thắng trước HAGL ở vòng mở màn mùa giải, đội bóng đất Thủ rơi vào khủng hoảng với chuỗi 5 trận toàn thua cả ở V.League lẫn Cúp Quốc gia. Thất bại 1-2 trước Đà Nẵng - đối thủ cũng đang chật vật ở nhóm cuối được xem là “giọt nước tràn ly”, khiến chiếc ghế của Anh Đức không thể giữ vững.

Becamex TP.HCM hiện tụt xuống sát nhóm nguy hiểm, trong khi các đối thủ trực tiếp như Thanh Hóa hay HAGL đang cho thấy dấu hiệu hồi sinh. Điều đáng lo ngại là Becamex TP.HCM thi đấu rệu rã, gần như buông xuôi cả về lối chơi lẫn tinh thần.

Anh Đức vốn là công thần của CLB, được lãnh đạo tạo điều kiện tối đa. Tuy nhiên, sức ép thành tích và chuỗi trận nghèo nàn buộc ông phải đưa ra lựa chọn chia tay. Sự ra đi của chiến lược gia trẻ mở ra giai đoạn đầy thách thức cho Becamex TP.HCM, khi đội cần ngay một cú hích mạnh mẽ để nuôi hy vọng trụ lại V.League.

Trước HLV Anh Đức, HLV Phan Như Thuật của SLNA cũng đệ đơn từ chức sau chuỗi trận đáng thất vọng của đội bóng xứ Nghệ ngay sau vòng 5. Còn HLV Makoto Teguramori bị Hà Nội sa thải sau vòng thứ 3.

